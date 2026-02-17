Junts per Catalunya ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para prohibir el velo integral en el espacio público. La formación soberanista ha presentado su propuesta después de rechazar una similar impulsada por la formación ultraespañolista Vox. Desde Junts señalan que «la convivencia en una sociedad plural exige proteger las libertades individuales, incluidas las convicciones morales, culturales y religiosas», pero que esta defensa de la pluralidad y las libertades individuales no puede convertirse en «amparo de prácticas que objetivamente materialicen desigualdad estructural o que introduzcan en el espacio público símbolos o imposiciones incompatibles con la plena ciudadanía de la mitad de la población».

Ante esto, Junts ha presentado una proposición de ley en el Congreso para prohibir el velo integral en el espacio público, ya que «determinadas prendas de vestir que cubren íntegramente el rostro proyectan un mensaje incompatible con el ideal de igualdad: convierten a la mujer en una presencia negada o condicionada, relegándola a una posición de inferioridad y de no participación en condiciones de igualdad respecto al resto de la ciudadanía».

La formación soberanista señala que el proyecto de ley presentado se aplicaría sobre aquellas prendas de ropa que «cubran íntegramente el rostro cuando su significado y efecto social se asocien a una práctica de discriminación por razón de sexo y de exclusión de la vida pública en condiciones de igualdad». Junts añade que el objetivo de esta PL es la «protección de derechos» de las mujeres y que no debe interpretarse la medida como una «sanción moral». El texto de la proposición sí contempla que habrá casos en los cuales la prohibición quedará excluida, como cuando el uso de la prenda resulte necesario por motivos de salud debidamente acreditados, así como en cuestiones de riesgos laborales o por razones de seguridad en el trabajo. Además, también se permitirá el uso “temporal y justificado” de máscaras o velos en actividades deportivas, culturales, festivas o tradicionales en las cuales su utilización no suponga un riesgo para la seguridad pública.

Delegación de competencias de seguridad para Cataluña

Junts también ha incluido una disposición adicional única en la cual se solicita la delegación de competencias en materia de seguridad e identificación de personas a la Generalitat de Catalunya. La formación soberanista, además, insta al gobierno español a aprobar “de forma inmediata” esta delegación de competencias para garantizar el orden y la seguridad, así como el ejercicio de todas las funciones “comunes” en los puertos, aeropuertos y fronteras.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en un pleno / ACN

La formación juntaire exige al ejecutivo español “las facultades de control de frontera relativas, entre otras, a la ejecución de la normativa vigente en materia de devolución de personas extranjeras” y “la facultad de emitir, de acuerdo con el cuerpo de funcionarios que establezca la Generalitat de Catalunya, los documentos de identificación personal, como el DNI, el pasaporte o el NIE”.

Junts asegura que la ley de Vox no pasaría “ningún filtro europeo”

En una atención a los medios recogida por la ACN, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió la negativa de Junts a votar a favor de la proposición de ley (PL) de Vox sobre la prohibición del burca y el nicab. Desde Junts aseguran que la proposición de Vox no pasaría “ningún filtro europeo” y aseguran que el posicionamiento de la formación soberanista es «clarísimo: ni burca ni vox». “Es evidente que los partidos de ultraderecha saben bramar mucho, lo han demostrado, pero no saben hacer leyes”, han sentenciado desde Junts.