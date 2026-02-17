Lejos del «oportunismo político» y hacerlo de manera “serena y rigurosa”. Estas son dos de las condiciones que el Gobierno de Salvador Illa ha puesto sobre la mesa para “abordar” el debate sobre el uso del burka en el espacio público de Cataluña. Así lo ha expresado este martes la consejera de Territorio y portavoz del ejecutivo socialista, Sílvia Paneque. El Gobierno catalán asegura que el debate no se abrirá ahora ni a partir de las propuestas que hay sobre la mesa, pero ha reconocido que es necesario hablar sobre ello porque el uso del velo islámico “genera inquietud”, ha dicho la consejera.

Las palabras de Paneque han llegado el mismo día que el Congreso de los Diputados ha rechazado una iniciativa de Vox en esta línea. Junts per Catalunya ha justificado su posicionamiento en contra porque la propuesta del partido de ultraderecha no pasaría ningún filtro europeo. Por otro lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado que Junts había presentado su propia proposición de ley para prohibir el velo integral en el espacio público.

“Debate riguroso”

Para Paneque, las propuestas de Vox y Junts “parece que tienen más que ver con el oportunismo político y la voluntad de confrontar, que con la voluntad de hacer un debate riguroso”. Por eso, la consejera ha remarcado que el Gobierno está dispuesto a hablar tanto en temas de “seguridad” como en “otros aspectos”, pero sin “el ruido que busca Vox”. La portavoz ha añadido que en el debate habrá que tener en cuenta “elementos de sensibilidad” y evitar “la confrontación” que pueden aportar “propuestas presentadas apresuradamente”, para ver qué opciones “se pueden considerar y cuáles no”, ha recogido la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras / Jesús Hellín / Europa Press

La proposición de ley presentada por Junts justifica la propuesta de prohibir el velo integral en el espacio público, ya que “determinadas prendas de vestir que cubren íntegramente el rostro proyectan un mensaje incompatible con el ideal de igualdad: convierten a la mujer en una presencia negada o condicionada, relegándola a una posición de inferioridad y de no participación en condiciones de igualdad respecto del resto de la ciudadanía”.

Delegación de competencias a la Generalitat

Al mismo tiempo, Nogueras ha reclamado que las competencias para decidir el veto las tenga el Parlamento de Cataluña. En este sentido, la proposición de Junts incluye una disposición adicional única en la que se pide la delegación de competencias en materia de seguridad e identificación de personas a la Generalitat de Cataluña. La formación soberanista, además, insta al gobierno español a aprobar “de forma inmediata” esta delegación de competencias para garantizar el orden y la seguridad, así como el ejercicio de todas las funciones “comunes” en los puertos, aeropuertos y fronteras.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el PP en Cataluña. El portavoz en el Parlamento, Juan Fernández, ha subrayado que los populares quieren liderar una propuesta en la cámara catalana para pedir al Congreso prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. El diputado ha señalado que no se trata de una iniciativa contra la libertad de creencia, sino una propuesta en defensa de “la seguridad y la dignidad de la mujer”.