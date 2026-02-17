Lluny de “l’oportunisme polític” i fer-ho de manera “serena i rigorosa”. Aquestes són dues de les condicions que el Govern de Salvador Illa ha posat sobre la taula per “abordar” el debat sobre l’ús del burca en l’espai públic de Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest dimarts la consellera de Territori i portaveu de l’executiu socialista, Sílvia Paneque. El Govern català assegura que el debat no s’obrirà ara ni a partir de les propostes que hi ha sobre la taula, però ha reconegut que cal parlar-ne perquè l’ús del vel islàmic “genera un neguit”, ha dit la consellera.
Les paraules de Paneque han arribat el mateix dia que el Congrés dels Diputats ha tombat una iniciativa de Vox en aquesta línia. Junts per Catalunya ha justificat el seu posicionament en contra perquè la proposta del partit d’ultradreta no passaria cap filtre europeu. D’altra banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat que Junts havia presentat la seva pròpia proposició de llei per prohibir el vel integral en l’espai públic.
“Debat rigorós”
Per a Paneque, les propostes de Vox i Junts “sembla que tenen més a veure amb l’oportunisme polític i la voluntat de confrontar, que amb la voluntat de fer un debat rigorós”. Per això, la consellera ha remarcat que el Govern està disposat a parlar-ne tant en temes de “seguretat” com en “altres aspectes”, però sense “el soroll que busca Vox”. La portaveu ha afegit que en el debat caldrà tenir en compte “elements de sensibilitat” i evitar “la confrontació” que poden aportar “propostes presentades a correcuita”, per a veure quines opcions “es poden considerar i quines no”, ha recollit l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
La proposició de llei presentada per Junts justifica la proposta de prohibir el vel integral en l’espai públic, ja que “determinades peces de vestir que cobreixen íntegrament el rostre projecten un missatge incompatible amb l’ideal d’igualtat: converteixen la dona en una presència negada o condicionada, relegant-la a una posició d’inferioritat i de no participació en condicions d’igualtat respecte de la resta de la ciutadania”.
Delegació de competències a la Generalitat
Alhora Nogueras ha reclamat que les competències per decidir el veto les tingui el Parlament de Catalunya. En aquest sentit, la proposició de Junts inclou una disposició addicional única en la qual es demana la delegació de competències en matèria de seguretat i identificació de persones a la Generalitat de Catalunya. La formació sobiranista, a més, insta el govern espanyol a aprovar “de forma immediata” aquesta delegació de competències per garantir l’ordre i la seguretat, així com l’exercici de totes les funcions “comunes” als ports, aeroports i fronteres.
Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat també el PP a Catalunya. El portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha subratllat que els populars volen liderar una proposta a la cambra catalana per demanar al Congrés prohibir l’ús del burca i el nicab als espais públics. El diputat ha assenyalat que no es tracta d’una iniciativa contra la llibertat de creença, sinó una proposta en defensa de “la seguretat i la dignitat de la dona”.