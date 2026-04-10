Una de las grandes asociaciones civiles del independentismo catalán como es Òmnium Cultural ha anunciado que se convocan elecciones para renovar gran parte de los cargos de la Junta Directiva Nacional. El actual presidente de la entidad, Xavier Antich, ha señalado en una entrevista realizada en RAC1 que se presentará a la reelección como presidente de Òmnium Cultural.

Antich ha destacado que hoy que se han convocado las elecciones ya puede hacer pública la decisión de presentarse a la reelección y que, de momento desconocen si hay alguna candidatura alternativa a la suya. «No tenemos constancia de que se estuviera preparando alguna candidatura», ha destacado Antich. Preguntado por si después de años al frente de la entidad independentista podría haber notado desgaste o haber perdido las ganas y la motivación de liderar parte de la sección civil del independentismo Antich ha asegurado que «nunca» ha tenido esa falta de motivación o signos de desgaste. «En Òmnium tenemos tanta pasión y vocación constructiva de trabajar para cambiar las cosas que no sabemos lo que es el desánimo ni la desesperanza y tenemos ganas de continuar trabajando por la lengua, la cultura y el país, hay muchas cosas que necesitan mejora y que necesitan reorientarse», ha señalado Antich. Según el presidente de Òmnium lo que necesita el independentismo actualmente son propuestas claras «sin vender humo, pero sin ninguna renuncia».

«Quiero continuar trabajando en el apasionante proyecto colectivo que impulsamos en 2022, con ilusiones renovadas, para enfrentar los retos de futuro que tenemos, que son muchos, con la lengua, la cultura y la cohesión social como bandera, para avanzar hacia la libertad y la independencia de Cataluña», ha sentenciado en una publicación en las redes sociales.

Avui faig pública la decisió de presentar-me a la reelecció com a president d’Òmnium Cultural.



Vull continuar treballant en l’apassionant projecte col·lectiu que vam impulsar el 2022, amb il·lusions renovades, per entomar els reptes de futur que tenim, que són molts, amb la… pic.twitter.com/qHXVFJApfD — Xavier Antich (@XavierAntich) April 10, 2026

Elecciones el 30 de mayo en Barcelona

Òmnium Cultural ha convocado una Asamblea General Ordinaria y elecciones para el próximo sábado 30 de mayo en el Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona. Entre los cargos que se deben elegir están el de presidencia, vicepresidencia 2 y 3, tesorería, y vocalías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 y 22. En esta asamblea general también está previsto que se presenten el Plan de Trabajo y el Presupuesto 2026. Todas aquellas candidaturas que quieran optar a la presidencia tienen hasta el próximo lunes 20 de abril para presentar las candidaturas.