Una de les grans associacions civils de l’independentisme català com és Òmnium Cultural ha anunciat que es convoquen eleccions per renovar gran part dels càrrecs de la Junta Directiva Nacional. L’actual president de l’entitat, Xavier Antich, ha assenyalat en una entrevista feta a RAC1 que es presentarà a la reelecció com a president d’Òmnium Cultural.
Antich ha destacat que avui que s’han convocat les eleccions ja pot fer pública la decisió de presentar-se a la reelecció i que, de moment desconeixen si hi ha alguna candidatura alternativa a la seva. “No tenim constància que s’estigués preparant cap candidatura”, ha destacat Antich. Preguntat per si després d’anys al capdavant de l’entitat independentista podria haver notat desgast o haver perdut les ganes i la motivació de liderar part de la secció civil de l’independentisme Antich ha assegurat que “mai” ha tingut aquesta manca de motivació o signes de desgast. “A Òmnium tenim tanta passió i vocació constructiva de treballar per capgirar les coses que no sabem que és el desànim ni la desesperança i tenim ganes de continuar treballant per la llengua, la cultura i el país, hi ha moltes coses que necessiten millora i que necessiten reorientar-se”, ha assenyalat Antich. Segons el president d’Òmnium el que necessita l’independentisme actualment són propostes clares “sense vendre fum, però sense cap renúncia”.
“Vull continuar treballant en l’apassionant projecte col·lectiu que vam impulsar el 2022, amb il·lusions renovades, per entomar els reptes de futur que tenim, que són molts, amb la llengua, la cultura i la cohesió social com a bandera, per avançar cap a la llibertat i la independència de Catalunya”, ha sentenciat en una publicació a les xarxes socials.
Avui faig pública la decisió de presentar-me a la reelecció com a president d’Òmnium Cultural.— Xavier Antich (@XavierAntich) April 10, 2026
Vull continuar treballant en l’apassionant projecte col·lectiu que vam impulsar el 2022, amb il·lusions renovades, per entomar els reptes de futur que tenim, que són molts, amb la… pic.twitter.com/qHXVFJApfD
Eleccions el 30 de maig a Barcelona
Òmnium Cultural ha convocat una Assemblea General Ordinària i eleccions per al pròxim dissabte 30 de maig al Casino l’Aliança del Poblenou de Barcelona. Entre els càrrecs que s’han d’escollir hi ha el de presidència, vicepresidència 2 i 3, tresoreria, i vocalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 i 22. En aquesta assemblea general també està previst que es presentin el Pla de Treball i el Pressupost 2026. Totes aquelles candidatures que vulguin optar a la presidència tenen fins al pròxim dilluns 20 d’abril per presentar les candidatures.