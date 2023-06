Catalunya duplica el número de municipios donde regulará el precio del alquiler

La Generalitat ha duplicado el número de municipios donde quiere regular los precios del alquiler, que pasa de los 60 que se identificaron en 2021 a los 140 de este 2023. El Departamento de Territorio ha iniciado este jueves los trámites para delimitar los municipios que se declararán zonas de mercado residencial tensionado y ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el listado de los 140 municipios afectados, donde viven 6,2 millones de personas, lo cual representa que el 80,6% de la población del país vivirá en una zona con los alquileres regulados.

La nueva consejera de Territorio, Ester Capella, confía que la contención de precios pueda entrar en vigor antes de un posible cambio de gobierno en Madrid, a pesar de que los plazos de aplicación son muy ajustados. Después del anuncio de Territorio se abre ahora un periodo de información pública de 20 días, pasado el cual el departamento resolverá las alegaciones recibidas y enviará el informe final al Ministerio de Transportes, que es quien debe aprobar la declaración de mercado tensionado. Territorio había identificado hasta 163 municipios donde se podían regular los precios, pero finalmente solo 140 cumplen todos los requisitos de la ley estatal de vivienda.

La consejera de Territorio, Ester Capella, en el Parlamento / Mireia Comas

¿Cómo se regulará el precio en los municipios tensionados?

La nueva ley, aprobada justo antes de las elecciones municipales, tiene bastantes similitudes con la ley catalana tumbada por el Tribunal Constitucional. Si el gobierno español aprueba la propuesta de Territorio, el alquiler de los nuevos contratos en los 140 municipios afectados “no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, una vez aplicado el IPC”, según el departamento. En el caso de los grandes tenedores, también se les aplicará el índice de referencia del precio del alquiler, una herramienta que Cataluña ya tiene a punto y está pendiente que el Ministerio de Transportes lo homologue, para evitar que lo superen incluso si el contrato anterior es superior.

“Seguramente no veremos bajadas significativas de precios”, ha reconocido Capella en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Los efectos serán a largo a plazo y los precios no subirán de manera desmesurada”. La nueva consejera se ha mostrado convencida que habrá “quién encuentra agujeros para no aplicar la ley” y que Territorio trabaja para anticiparse y encontrar mecanismos para perseguir las estratagemas para saltarse la normativa, como los alquileres de temporada.