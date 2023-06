El Govern duplica el nombre de municipis on regularà el preu dels lloguers

La Generalitat ha duplicat el nombre de municipis on vol regular els preus del lloguer, que passa dels 60 que es van identificar el 2021 als 140 d’aquest 2023. El Departament de Territori ha iniciat aquest dijous els tràmits per delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el llistat dels 140 municipis afectats, on hi viuen 6,2 milions de persones, la qual cosa representa que el 80,6% de la població del país viurà en una zona amb els lloguers regulats.

Entre les ciutats afectades per la regulació dels lloguers hi ha Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, pràcticament totes les grans ciutats de l’àrea metropolitana, bona part de les comarques costaneres i localitats com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló.

La nova consellera de Territori, Ester Capella, confia que la contenció de preus pugui entrar en vigor abans d’un possible canvi de govern a Madrid, tot i que els terminis d’aplicació són molt ajustats. Després de l’anunci de Territori s’obre ara un període d’informació pública de 20 dies, passat el qual el departament resoldrà les al·legacions rebudes i enviarà l’informe final al Ministeri de Transports, que és qui ha d’aprovar la declaració de mercat tensionat. Territori havia identificat fins a 163 municipis on es podia regular els preus, però finalment només 140 compleixen tots els requisits de la llei estatal d’habitatge.

La consellera de Territori, Ester Capella, al Parlament / Mireia Comas

Com es regularà el preu als municipis tensionats?

La nova llei, aprovada just abans de les eleccions municipals, té força similituds amb la llei catalana tombada pel Tribunal Constitucional. Si el govern espanyol aprova la proposta de Territori, el lloguer dels nous contractes en els 140 municipis afectats “no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicat l’IPC”, segons el departament. En el cas dels grans tenidors, també se’ls aplicarà l’índex de referència del preu del lloguer –una eina que Catalunya ja té a punt i està pendent que el Ministeri de Transports l’homologui–, que no podran superar encara que el contracte anterior fos més alt.

“Segurament no veurem baixades significatives de preus”, ha reconegut Capella en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Els efectes seran a llarg a termini i els preus no pujaran de manera desmesurada”. La nova consellera s’ha mostrat convençuda que hi haurà “qui troba foradets per no aplicar la llei” i que Territori treballa per anticipar-se i trobar mecanismes per perseguir les estratagemes per saltar-se la normativa, com els llogues de temporada.