Fallece a los 78 años Maria Eugènia Cuenca, la primera consejera

Maria Eugènia Cuenca y Valero, quien fue la primera consejera mujer de la Generalitat, falleció este sábado a la edad de 78 años. Cuenca también fue responsable del Departamento de Gobernación entre los años 1992 y 1995.

Nos ha dejado Maria Eugènia Cuenca y Valero, primera consejera del Gobierno de Catalunya. Un torrente de determinación, sensatez y energía positiva.



Bilbilitana de nacimiento, enriqueció las filas del catalanismo de manera brillante y generosa.



Mi pésame a la familia y amigos. pic.twitter.com/gavod3Tirk — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 3 de enero de 2026

La triste noticia la ha hecho pública la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a través de la red social X. “Lamento profundamente la muerte de Maria Eugènia Cuenca Valero, exconsejera de Gobernación de la Generalitat durante los años 1992-1995. Quiero expresar mi pésame a familiares y amistades. Descanse en paz”, ha dicho Parlon en un tuit.

Lamento profundamente la muerte de Maria Eugènia Cuenca Valero, exconsejera de Gobernación de la Generalitat durante los años 1992-1995. Quiero expresar mi pésame a familiares y amistades. Descanse En Paz. — Parlon #apeudecarrer #interioriseguridadpública (@nuriaparlon) 3 de enero de 2026

Una figura pionera

Nacida el 20 de noviembre de 1947 en Calatayud, provincia de Zaragoza, y abogada de profesión, Cuenca fue profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) durante una década, entre 1972 y 1982. Tras esta etapa en el mundo académico, fue nombrada secretaria general de Enseñanza de la Generalitat.

En 1986, se convirtió en diputada de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, y ocupó el cargo hasta 1989. Fue en 1992 cuando se convirtió en la primera mujer en formar parte del Gobierno de la Generalitat. Estuvo al frente de la consejería de Gobernación hasta 1995 y más adelante, en las elecciones catalanas de 1999, fue elegida diputada de CiU en el Parlamento de Catalunya. También logró revalidar el escaño en los comicios de 2003.

Fuera del ámbito estrictamente político, Maria Eugènia Cuenca ostentó también el cargo de presidenta de la Escuela de Policía de Catalunya entre 1992 y 1995, y vivió una etapa breve como miembro del consejo general de Caixa Catalunya, de 2011 a 2012. También formó parte de la fundación del Centro de Iniciativas y Investigaciones Europeas en el Mediterráneo (CIREM), del Patronato de la Fundación Milenio y de la Junta de Amigos del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC).