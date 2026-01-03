Mor als 78 anys Maria Eugènia Cuenca, la primera consellera

Maria Eugènia Cuenca i Valero, que va ser la primera consellera dona de la Generalitat, ha mort aquest dissabte a l’edat de 78 anys. Cuenca també va ser responsable del Departament de Governació entre els anys 1992 i 1995.
Ens ha deixat Maria Eugènia Cuenca i Valero, primera consellera del Govern de Catalunya. Un doll de determinació, sensatesa i energia positiva.— Josep Rull i Andreu (@joseprull) January 3, 2026
Bilbilitana de naixença, va engruixir els rengles del catalanisme de manera brillant i generosa.
El meu condol a la família i amics. pic.twitter.com/gavod3Tirk
La trista notícia l’ha fet pública la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a través de la xarxa social X. “Lamento profundament la mort de Maria Eugènia Cuenca Valero, exconsellera de Governació de la Generalitat durant els anys 1992-1995. Vull expressar el meu condol a familiars i amistats. Descansi en pau”, ha dit Parlon en una piulada.
Lamento profundament la mort de Maria Eugènia Cuenca Valero, exconsellera de Governació de la Generalitat durant els anys 1992-1995. Vull expressar el meu condol a familiars i amistats. Descansi En Pau.— Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) January 3, 2026
Una figura pionera
Nascuda el 20 de novembre de 1947 a Calatayud, província de Saragossa, i advocada de professió, Cuenca va ser professora de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant una dècada, entre el 1972 i el 1982. Després d’aquesta etapa al món acadèmic, va ser nomenada secretària general d’Ensenyament de la Generalitat.
L’any 1986, es va convertir en diputada de Convergència i Unió (CiU) al Congrés dels Diputats, i va ocupar el càrrec fins al 1989. Va ser el 1992 quan va esdevenir la primera dona a formar part del Govern de la Generalitat. Va estar al capdavant de la conselleria de Governació fins al 1995 i més endavant, a les eleccions catalanes del 1999, va sortir escollida diputada de CiU al Parlament de Catalunya. També va aconseguir revalidar l’escó als comicis del 2003.
Fora de l’àmbit estrictament polític, Maria Eugènia Cuenca va ostentar també el càrrec de presidenta de l’Escola de Policia de Catalunya entre el 1992 i el 1995, i va viure una etapa breu com a membre del consell general de Caixa Catalunya, del 2011 al 2012. També va formar part de la fundació del Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM), del Patronat de la Fundació Mil·lènium i de la Junta d’Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).