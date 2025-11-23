El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido a capa y espada la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. De hecho, Sánchez ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz. «Respetamos y acatamos la sentencia, pero discrepamos de su orientación» ha señalado Sánchez que, al mismo tiempo, ha defendido que cree en «la inocencia del fiscal general porque los testimonios de los mismos periodistas en el juicio acreditaron que no era el origen de la filtración». Sánchez, además, ha señalado que desde el gobierno han activado «el mecanismo» para relevar a García Ortiz del cargo, pero ha insinuado que recurrirán contra la decisión del Supremo a «otras instancias» como el Tribunal Constitucional.

En declaraciones recogidas por la ACN, Sánchez ha asegurado que cree en «la inocencia del fiscal general del Estado y periodistas acreditados de una dilatada experiencia han indicado claramente que García Ortiz no era el origen de las supuestas filtraciones sobre la pareja de la presidenta Ayuso» y lamentan la sentencia del Supremo.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo/Eduardo Parra/EP

Disconformes con el Supremo pero acatando su decisión

Sánchez ha asegurado que la decisión del Supremo contradice lo que los periodistas de Madrid han publicado y reitera la inocencia de García Ortiz, pero al mismo tiempo que lamentan la decisión del tribunal español, el presidente del gobierno del Estado español la «respetamos y acatamos». Sánchez, ha criticado la sentencia que inhabilita a García Ortiz y ha insinuado que llevarán la decisión del tribunal a instituciones más poderosas que el Supremo como pueden ser el Constitucional o la justicia europea. «En estas instancias se podrán dirimir algunos de los aspectos de la sentencia que pueden ser controvertidos», ha destacado el presidente del gobierno español que ha descartado porque «ahora mismo no tiene sentido» hablar de un posible indulto para el fiscal general.