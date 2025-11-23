El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat a capa i espasa la innocència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. De fet, Sánchez ha carregat contra la sentència del Tribunal Suprem contra García Ortiz. “Respectem i acatem la sentència, però discrepem de la seva orientació” ha assenyalat Sánchez que, a la vegada, ha defensat que creu en “la innocència del fiscal general perquè els testimonis dels mateixos periodistes al judici van acreditar que no era l’origen de la filtració”. Sánchez, a més, ha assenyalat que des del govern han activat “el mecanisme” per rellevar García Ortiz del càrrec, però ha insinuat que recorreran contra la decisió del Suprem a “altres instàncies” com el Tribunal Constitucional.
En declaracions recollides per l’ACN Sánchez ha assegurat que creu en “la innocència del fiscal general de l’Estat i periodistes acreditats d’una dilatada experiència han indicat clarament que García Ortiz no era l’origen de les suposades filtracions sobre la parella de la presidenta Ayuso” i lamenten la sentència del Suprem.
Disconformes amb el Suprem però acatant la seva decisió
Sánchez ha assegurat que la decisió del Suprem contradiu el que els periodistes de Madrid han publicat i reitera la innocència de García Ortiz, però a la vegada que lamenten la decisió del tribunal espanyol el president del govern de l’Estat espanyol la “respectem i acatem”. Sánchez, ha carregat contra la sentència que inhabilita a García Ortiz i ha deixat caure que portaran la decisió del tribunal a institucions més poderoses que el Suprem com poden ser el Constitucional o la justícia europea. “En aquestes instàncies es podran dirimir alguns dels aspectes de la sentència que poden ser controvertits”, ha destacat el president del govern espanyol que ha descartat perquè “ara mateix no té cap sentit” parlar d’un possible indult per al fiscal general.