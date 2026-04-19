El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado, en un mitin electoral en Andalucía, que pedirá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel. Una medida, ha defendido, que “no es ni de derechas ni de izquierdas” y que responde a los ataques contra el derecho internacional que ha perpetrado el estado judío. La semana pasada, una iniciativa ciudadana con apoyos de diferentes estados miembros, pedía a Bruselas que suspendiera su relación con Israel.

«Lo haremos, no porque tengamos algo en contra, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la UE», ha apuntado Sánchez este domingo en un acto en Gibraleón (Huelva), junto con la exvicepresidenta del ejecutivo español y candidata a la presidencia de Andalucía, María Jesús Montero.

En este sentido, el líder de los socialistas españoles, que últimamente ha confrontado con Donald Trump por la guerra en Irán, ha pedido detener las ambiciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. «Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra, que la paren y que detengan a Netanyahu», ha apuntado durante su intervención.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Bruselas / ACN-Roger Gutiérrez

El pasado viernes, España, Irlanda y Eslovenia ya pidieron por carta a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que estudie la «suspensión» de este acuerdo de asociación con Israel. Los tres estados consideran que Israel “ha roto el acuerdo” en más de una ocasión y han cargado contra el gobierno hebreo por vulnerar los derechos humanos y la ley internacional. Desde el país hebreo, ha respondido el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, criticando una actitud que consideran «hipócrita». Sa’ar ha apuntado que el líder español tiene «una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como la Turquía de Erdogan o la Venezuela de Maduro».

Campaña en Andalucía

Sánchez ha hecho el anuncio coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Andalucía, una prueba para su ejecutivo que batallará la Junta con la exvicepresidenta Montero. Más allá de anuncios enmarcados en la política internacional, los socialistas han hecho un llamado contra las “privatizaciones” del gobierno popular en sanidad –después de la crisis de los cribados de cáncer que han puesto contra las cuerdas al presidente Juanma Moreno– y el PP ha exigido claridad sobre el accidente de tren en Adamuz.