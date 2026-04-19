El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat, en un míting electoral a Andalusia, que demanar a la Unió Europea trencar l’Acord d’Associació amb Israel. Una mesura, ha defensat, que “no és ni de dretes ni d’esquerres” i que respon als atacs contra el dret internacional que ha perpetrat l’estat jueu. La setmana passada, una iniciativa ciutadana amb suports de diferents estats membres, demanava a Brussel·les que suspengués la seva relació amb Israel.
“Ho farem, no perquè hi tinguem res en contra, al contrari, som un poble amic del poble d’Israel. Però no estem d’acord amb les accions que està duent a terme el seu govern. Aquell que viola el dret internacional i, per tant, viola els principis i valors de la Unió Europea no pot ser soci de la UE”, ha apuntat Sánchez aquest diumenge en un acte a Gibraleón (Huelva), juntament amb l’exvicepresidenta de l’executiu espanyol i candidata a la presidència d’Andalusia, María Jesús Montero.
En aquest sentit, el líder dels socialistes espanyols, que darrerament ha confrontat amb Donald Trump per la guerra a l’Iran, ha demanat aturar les ambicions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. “Aquesta guerra, que és un immens error, no solament està costant milers de vides humanes, també està costant milions de desplaçats en tota la regió d’Orient Mitjà i bilions d’euros de pèrdues econòmiques i d’afectació a la butxaca de la gent, a la gent més corrent del nostre país. Per això, demano als que van iniciar aquesta guerra, que la parin i que parin els peus a Netanyahu”, ha apuntat durant la seva intervenció.
El passat divendres, Espanya, Irlanda i Eslovènia ja van demanar per carta a l’alta representant per als Assumptes Exteriors, Kaja Kallas, que estudiï la “suspensió” d’aquest acord d’associació amb Israel. Els tres estats consideren que Israel “ha trencat l’acord” en més d’una ocasió i han carregat contra el govern hebreu per vulnerar els drets humans i la llei internacional. Des del país hebreu, ha respost el ministre d’Exteriors, Gideon Sa’ar, críticant una actitud que consideren “hipòcrita”. Sa’ar ha apuntat que el líder espanyol té “una relació amb règims totalitaris que violen els drets humans, com la Turquia d’Erdogan o la Veneçuela de Maduro”.
Campanya a Andalusia
Sánchez ha fet l’anunci coincidint amb l’inici de la campanya electoral a Andalusia, una prova per al seu executiu que batallarà la Junta amb l’exvicepresidenta Montero. Més enllà d’anuncis emmarcats en la política internacional, els socialistes han fet una crida contra les “privatitzacions” del govern popular en sanitat –després de la crisi dels cribratges de càncer que han posat contra les cordes el president Juanma Moreno– i el PP ha exigit claredat sobre l’accident de tren a Adamuz.