Podemos exige que Montero sea ministra de Igualdad para investir Sánchez

El conflicto abierto entre Podemos y Sumar, lejos de apaciguarse después de las elecciones españolas del 23-J, se mantiene más vivo que nunca. La secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha puesto sobre la mesa las exigencias de la formación morada para investir a Pedro Sánchez. La principal, que Irene Montero —apartada por Yolanda Díaz en las negociaciones para crear Sumar— se mantenga como ministra de Igualdad. La petición tampoco hará muchas gracia al PSOE, que la tiene en el punto de mira por la polémica generada por la ley del solo sí es sí .

Hace unos días la propia Montero reconoció que no habla con Yolanda Díaz “des hace mucho tiempo, muchos meses”. La ministra de Igualdad no sabe si la relación con la líder de Sumar cambiará, pero ha asegurado que no puede ser un motivo para pararse. “En política puedes tener una mejor o una peor relación personal y, aun así, tu obligación es continuar desarrollando tu trabajo”, dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio antes de lamentar que había echado de menos “más acompañamiento” por parte de algunos compañeros de coalición cuando “la reacción machista venía más fuerte”.

Ione Belarra e irene Montero en un acto de Podemos / Europa Press

Más exigencias de Podemos para investir Pedro Sánchez

Podemos ha exigido cuatro puntos más: derogar la Ley Mordaza, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.500 euros, completar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y congelar el precio de los contratos de alquiler durante toda la legislatura. La formación morada considera que estos cinco puntos garantizan el mandato “progresista” que salió de las urnas el pasado 23 de julio. También quieren buscar medidas para bajar la inflación, ampliar las rebajas para el transporte público o limitar el precio de los alimentos.

Belarra ha reclamado que el feminismo sea el “motor de la legislatura” y por eso ve “imprescindible” que Montero y su equipo se mantengan al frente de Igualdad. Podemos apuesta por luchar para “garantizar el derecho de ser de las personas no binarias”, actuar contra la violencia obstétrica, combatir la violencia machista y aprobar una ley antirracista. “Sería la mejor contribución de Podemos en el próximo gobierno de coalición”. El acto de este sábado marca el inicio de un proceso interno a Podemos para redefinir la hoja de ruta política del partido para los próximos años que culminará el 4 de noviembre con la votación de un documento.