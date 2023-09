Podemos exigeix que Montero sigui ministra d’Igualtat per a investir Sánchez

El conflicte obert entre Podemos i Sumar, lluny d’apaivagar-se després de les eleccions espanyoles del 23-J, es manté més viu que mai. La secretària general del partit i ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra, ha posat sobre la taula les exigències de la formació morada per a investir Pedro Sánchez. La principal, que Irene Montero —apartada per Yolanda Díaz en les negociacions per crear Sumar— es mantingui com a ministra d’Igualtat. La petició tampoc farà gens de gràcia al PSOE, que la té en el punt de mira per la polèmica generada per la llei del només sí és sí.

Fa uns dies la mateixa Montero va reconèixer que no parla amb Yolanda Díaz “des fa molt temps, molts mesos”. La ministra d’Igualtat no sap si la relació amb la líder de Sumar canviarà, però ha assegurat que no pot ser un motiu per aturar-se. “En política pots tenir una millor o una pitjor relació personal i, així i tot, la teva obligació és continuar desenvolupant la teva feina”, va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio abans de lamentar que havia trobat a faltar “més acompanyament” per part d’alguns companys de coalició quan “la reacció masclista venia més forta”.

Ione Belarra i Irene Montero en un acte de Podemos / Europa Press

Més exigències de Podemos per a investir Pedro Sánchez

Podemos ha exigit quatre punts més: derogar la Llei Mordassa, augmentar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.500 euros, completar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i congelar el preu dels contractes de lloguer durant tota la legislatura. La formació morada considera que aquests cinc punts garanteixen el mandat “progressista” que va sortir de les urnes el passat 23 de juliol. També volen buscar mesures per baixar la inflació, ampliar les rebaixes per al transport públic o limitar el preu dels aliments.

Belarra ha reclamat que el feminisme sigui el “motor de la legislatura” i per això veu “imprescindible” que Montero i el seu equip es mantinguin al capdavant d’Igualtat. Podemos aposta per lluitar per “garantir el dret de ser de les persones no binàries”, actuar contra la violència obstètrica, combatre la violència masclista i aprovar una llei antiracista. “Seria la millor contribució de Podemos al pròxim govern de coalició”. L’acte d’aquest dissabte marca l’inici d’un procés intern a Podemos per redefinir el full de ruta polític del partit per als pròxims anys que culminarà el 4 de novembre amb la votació d’un document.