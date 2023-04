Juntos critica las promesas de Sánchez sobre vivienda: «¿Cómo lo pagarán?»

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Noguera, ha reprochado al presidente español, Pedro Sánchez, sus continuas promesas para hacer más vivienda pública sin dar detalles de cómo se financiarán, cuando estarán disponibles o qué papel tendrán los ayuntamientos y las comunidades. «Se nota que están en campaña electoral”, le ha espetado Nogueras. Sánchez ha hecho diversos anuncios en los últimos días en los cuales se ha comprometido a construir, ceder o rehabilitar hasta 113.000 pisos en los próximos años. «¿Cómo pagarán ustedes todas las promesas que están haciendo?”, ha dicho. «¿Cómo cumplirán las promesas estando en números rojos?»

Nogueras también ha criticado la ley de Vivienda que se está tramitando en el Congreso porque “no es buena” y ha reclamado a Sánchez que, además de hacer promesas de futuro, pase cuentas sobre las obras hechas y haga público cuántos pisos públicos ha construido su gobierno en los últimos cinco años y están ahora habitados. El presidente español ha defendido que las medidas que ha aprobado su ejecutivo van en la “dirección correcta” y ha criticado a Junts por estar siempre en “la antipolítica” en lugar de buscar soluciones. «Se echa de menos una posición más constructiva por parte de su grupo”, ha lamentado.

Vista panorámica del barrio de Ciudad Meridiana de Barcelona / Europa Press

La ley de vivienda perjudica a los pequeños propietarios

En una rueda de prensa posterior, la portavoz de Junts ha vuelto a denunciar que la ley de Vivienda “vulnera” competencias que correspondiendo a la Generalitat y ha reclamado que durante la tramitación del texto se incorporen enmiendas para “preservar el ámbito competencial” de Cataluña. Nogueras ha garantizado que su partido luchará “hasta el último momento” para “tapar los agujeros que se han dejado” y ha acusado a ERC de “cómplice” de la pérdida de autogobierno por hacer “seguidismo” del PSOE. La diputada de Junts ha alertado que la nueva ley genera “inseguridad jurídica” a los pequeños propietarios.

El partido de Jordi Turull y Laura Borràs considera que el tope de precios no puede ser general y rechaza que la limitación de las subidas interanuales de los contratos de alquiler en vigor se vuelva permanente a partir del 2025. «La contención de precios puede ser una medida adecuada en algunos momentos, pero no se puede convertir en una solución estructural. La experiencia lo demuestra”, ha dicho la diputada de Juntos Mariona Illamola, que ha puesto los casos de Berlín y París para defender que tras la regulación de los alquileres cayó en picado la oferta de pisos. «Estamos de acuerdo en que se pueda topar en momentos necesarios de emergencia, pero no en que sea estructural», ha sentenciado.