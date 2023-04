Junts critica les promeses de Sánchez sobre habitatge: “Com ho pagaran?”

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Noguera, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, les seves contínues promeses per fer més habitatge públic a l’estat sense donar detalls de com es finançaran, quan estaran disponibles o quin paper tindran els ajuntaments i les comunitats. “Es nota que estan en campanya electoral”, li ha etzibat Nogueras. Sánchez ha fet diversos anuncies en els últims dies en els quals s’ha compromès a fer, cedir o rehabilitar fins a 113.000 pisos en els pròxims anys. “Com pagaran vostès totes les promeses que estan fent?”, ha dit. “Com compliran les promeses estant en números vermells?”

Nogueras també ha criticat la llei d’Habitatge que s’està tramitant al Congrés perquè “no és bona” i ha reclamat a Sánchez que, a més de fer promeses de futur, passi comptes sobre les obres fetes i faci públic quants pisos públics ha construït el seu govern en els últims cinc anys i estan ara habitats. El president espanyol ha defensat que les mesures que ha aprovat el seu executiu van en la “direcció correcta” i ha criticat Junts per estar sempre en “l’antipolítica” en lloc de buscar solucions. “Es troba a faltar una posició més constructiva per part del seu grup”, ha lamentat.

Vista panoràmica del barri de Ciutat Meridiana de Barcelona / Europa Press

La llei d’habitatge perjudica els petits propietaris

En una roda de premsa posterior, la portaveu de Junts ha tornat a denunciar que la llei d’Habitatge “vulnera” competències que corresponent a la Generalitat i ha reclamat que durant la tramitació del text s’incorporin esmenes per “preservar l’àmbit competencial” de Catalunya. Nogueras ha garantit que el seu partit lluitarà “fins a l’últim moment” per “tapar els forats que s’han deixat” i ha acusat ERC de “còmplice” de la pèrdua d’autogovern per fer “seguidisme” del PSOE. La diputada de Junts ha alertat que la nova llei genera “inseguretat jurídica” als petits propietaris.

El partit de Jordi Turull i Laura Borràs considera que el topall de preus no pot ser general i rebutja que la limitació de les pujades interanuals dels contractes de lloguer en vigor es torni permanent a partir del 2025. “La contenció de preus pot ser una mesura adequada en alguns moments, però no es pot convertir en una solució estructural. L’experiència ho demostra”, ha dit la diputada de Junts Mariona Illamola, que ha posat els casos de Berlín i París per defensar que la regulació dels lloguers va caure en pica l’oferta de pisos que hi ha al mercat. “Estem d’acord que es pugui topar en moments necessaris d’emergència, però no en què sigui estructural”, ha sentenciat.