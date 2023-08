Avances en la negociación de Junts con el PSOE para la Mesa del Congreso

Junts per Catalunya y Esquerra negocian un acuerdo in extremis con el PSOE para permitir que Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Balear, sea designada presidenta del Congreso. Hay avances importantes en la negociación con los republicanos y fuentes de Junts afirman que todavía no hay «nada cerrado» mientras sigue en marcha una reunión telemática de la ejecutiva, que ha arrancado dos horas antes del inicio del pleno de constitución de la nueva composición del Congreso de Diputados y la elección de la Mesa de la cámara baja española.

Desde la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, consideran que Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Balear, es una figura de consenso de cara a los partidos independentistas y nacionalistas, pero ambos partidos piden contrapartidas para apoyar. Esquerra tiene previsto difundir un comunicado en breves minutos y a la vez ha convocado una rueda de prensa para comunicar su decisión, y todo hace indicar que se decantará por facilidad la elección de Armengol, pero falta saber qué compromisos han arrancado por parte de los socialistas.

La cúpula de ERC, esta noche electoral justificando los resultados/Marc Puig

Desde Junts, donde sus siete diputados son claves, todavía no dan por cercado ningún acuerdo con los socialistas, pero se está negociando el uso del catalán en el Congreso, la reapertura de la comisión de investigación sobre las «cloacas del Estado» y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A. De hecho, el presidente al exilio, Carles Puigdemont, ya advirtió ayer a los socialistas que su formación necesitaba “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto” e insistió que las exigencias de su partido sobre la amnistía y la autodeterminación “no han variado” a pesar de las “presiones y carrerillas” a que ha sido sometido Juntos durante este proceso negociador.

Hermetismo absoluto

Juntos por Cataluña ha mantenido un silencio absoluto sobre cómo avanzaban las negociaciones con los socialistas para la Mesa del Congreso y la investidura de Pedro Sánchez y los únicos pronunciamientos que han hecho han estado a través de las redes sociales. Puigdemont ha hecho reiterados avisos a los socialistas sobre sus exigencias para permitir una mayoría progresista en el Congreso y, además, ha desmentido algunas informaciones como una portada de el ABC con casi unos veinte puntos que supuestamente reclamaban los juntaires y que Puigdemont calificó de «trola».

También ha estado activo el secretario general del partido, Jordi Turull, que durante este tiempo ha negado que las formaciones avanzaran de forma positiva y en dos ocasiones ha lamentado «el exceso de crónicas más orientadas en el deseo que no en la realidad» y dejó claro que cuando tuvieran algo a decir, como hoy, «lo haremos directamente».

El bloque de la derecha pierde un voto

Coalición Canaria se abstendrá en la votación por la presidencia del Congreso, según ha anunciado el partido este jueves por la mañana. De este modo, el bloque de la derecha pierde un voto que hasta este miércoles el PP daba por hecho.