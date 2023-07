Lío en el Consell de la República por un documento sobre la abstención

Inquietud dentro de la Asamblea de Representantes del Consell de la República, es decir, dentro el Parlamento de la entidad que defiende el mandato del Primero de Octubre desde el exilio. Todo por una propuesta de resolución para defender la abstención a las elecciones españolas del 23-J, que no había superado el trámite para ser debatida al cónclave previsto para este sábado. Un encuentro de la asamblea que será a puerta cerrada, porque los diputados tienen que avalar los presupuestos de la entidad. Las quejas de los impulsores de la propuesta, pero, han hecho recular a la mesa de la asamblea, que ha dado más tiempo para recoger los avales, y finalmente ha superado el corte.

Según explican fuentes del Consejo, la propuesta de resolución que proponía la Comisión de Acción Política Interior solo había obtenido 21 votos a favor de su tramitación, cuando necesitaba 31. Once miembros votaron que no y 4 se abstuvieron de un total de 121 representantes. Una cifra de baja participación que hizo levantar las orejas a varios miembros del Parlamento del órgano al exilio. De aquí las quejas y los reproches y la sospecha de una mano negra que habría gritado a no participar de la votación. La presión y el objetivo de evitar una « asustada » en el cónclave de sábado ha obligado la mesa a dar marcha atrás y permitir que obtenga los avales para que se pueda debatir y votar esta propuesta de resolución sobre la abstención y el voto nulo a las elecciones.

Paralelamente, esta misma comisión, cuando vio que se le cerraba la puerta, intentó presentar una nueva propuesta de resolución, que pedía que ningún miembro del Consejo de la República participara de las instituciones españolas. La resolución no entró por «cuestiones técnicas», porque no se había enviado a la dirección correcta de tramitación. Ahora, la misma comisión se ha visto obligada a hacer una «resolución de posicionamiento». Un lío que ha desanimado bastante los miembros de la comisión política que consideran la decisión una muestra de la «carencia de voluntad democrática para debatir un asunto clave». Un malestar que crece más porque «hay miembros del Consejo que espolean la participación en estas elecciones de sus formaciones o bien otros que ya han dado el paso, como el portavoz Toni Castellà, que es candidato por el Senado como cabeza de lista de Junts. Miembros de la comisión, pero, aseguran que sábado intentarán que el posicionamiento entre al orden del día.

El presidente al exilio, Carles Puigdemont / Consell de la República

Ampliación del plazo para obtener los avales

La comisión política presentó una resolución que apostaba por “defender el voto nulo o la abstención como acto pasivo”. El documento se tenía que debatir y obligaría la cámara al exilio a definirse sobre una cuestión que está bastante candente en el debate político del independentismo. De hecho, los miembros de la comisión calculaban en junio que tendrían cómodamente los avales necesarios para pasar el filtro de la mesa de la asamblea.

Pero finalmente no fue así: solo 21 diputados avalaron que se debatiera, 11 votaron en contra y 4 se abstuvieron. En total, 36 votos de una asamblea que tiene 121 miembros. «Parece que hayan pedido a la gente que no vote», apuntaban fuentes de la comisión. Por otro lado, fuentes del consejo aseguran que «a menudo hay más ruido que realidad». Es decir, que el debate de la abstención no era un debate que interese la totalidad del independentismo y que los miembros del parlamento del Consell han rechazado incluso que se debata. La noticia del supuesto veto llegó a varios miembros de la asamblea y de la en torno al Consell de la República y empezó una ofensiva de presión a la cual la presidencia de la Asamblea ha cedido, prorrogando el plazo para recoger los avales, que finalmente se han obtenido.

Otra propuesta

Por otro lado, la misma comisión intentó salir adelante la otra propuesta de resolución en la misma línea, en que pedía que ninguno de los miembros del Consejo participara en las instituciones españolas. El texto se rechazó por «cuestiones técnicas» porque no se había enviado por los canales oficiales. Un hecho que niegan los miembros de la comisión, que mantienen que siempre han enviado las resoluciones a la misma dirección electrónica. Finalmente, han optado para reconvertir la propuesta de resolución en un «posicionamiento».

Este documento, aprobado en una reunión celebrada este jueves, asegura que «ningún miembro del Consell de la República o de su Asamblea de Representantes puede aceptar un cargo en las cámaras legislativas españolas y mantener cargos políticos a nuestra institución porque entran en contradicción». De aquí que expresen que no tendría que ser «compatible participar en estos procesos electorales», en referencia a las elecciones estatales del 23-J.