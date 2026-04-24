La ronda de elecciones autonómicas en el Estado español ultiman unos nuevos comicios tras los de Aragón y Extremadura. Unos comicios en los que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prevé una nueva derrota electoral del PSOE en elecciones autonómicas -y en uno de los bastiones históricos del socialismo en el Estado español- a manos del PP.

El PP de Juanma Moreno reeditaría la victoria electoral de 2022, cuando Moreno confirmó el ‘sorpasso’ de los populares en un territorio históricamente dominado por el PSOE desde la Transición y logró una mayoría absoluta de 58 escaños. El CIS apunta que el PP ganaría las elecciones del 17 de mayo obteniendo el 43,6% de los votos y un rango de entre 51 y 59 escaños, un rango que dejaría al partido de Alberto Núñez Feijóo muy cerca de la mayoría absoluta situada en 55 escaños. La izquierda española, por su parte, enfrentaría una nueva derrota electoral con el PSOE -bajo la candidatura de la exministra María Jesús Montero- siendo la segunda fuerza con solo el 25,8% de los votos y obteniendo entre 27 y 34 escaños, mientras que Adelante Andalucía se quedaría entre 5 y 7 escaños y Por Andalucía entre 4 y 5.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el ministro de Hacienda, Arcadi España / A. Pérez Meca / Europa Press

Andalucía, a replicar la fórmula de Aragón y Extremadura

La -nueva- derrota electoral de la izquierda en el Estado español haría que la clave de la gobernabilidad en caso de que el PP no obtuviera los 55 escaños necesarios para la mayoría absoluta recayera, de nuevo, en Vox. La formación ultraderechista española volvería a tener las llaves de un gobierno autonómico español consolidándose como tercera fuerza con el 10,3% de los votos.

Unos resultados electorales que volverían a dejar en manos de la formación ultra la gobernabilidad de una comunidad autónoma, tal como ha ocurrido en Aragón y Extremadura, donde los votos de Vox han sido necesarios para que Jorge Azcón y María Guardiola puedan gobernar sus respectivos territorios.