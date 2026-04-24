La ronda d’eleccions autonomiques a l’Estat espanyol ultima uns nous comicis després dels de l’Aragó i d’Extremadura. Uns comicis en els quals el darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) preveu una nova derrota electoral del PSOE en eleccions autonomiques -i en un dels feus històrics del socialisme a l’Estat espanyol- a mans del PP.
El PP de Juanma Moreno reeditaria la victòria electoral del 2022, quan Moreno va confirmar el ‘sorpasso’ dels populars en un territori històricament dominat pel PSOE des de la Transició i va treure una majoria absoluta de 58 escons. El CIS apunta que el PP guanyaria les eleccions del 17 de maig obtenint el 43,6% dels vots i una forquilla d’entre 51 i 59 escons, una forquilla que deixaria el partit d’Alberto Núñez Feijóo molt a prop de la majoria absoluta situada en 55 escons. L’esquerra espanyola, per la seva banda, entomaria una nova derrota electoral amb el PSOE -sota la candidatura de l’exministra María Jesús Montero- sent la segona força amb només el 25,8% dels vots i obtenint entre 27 i 34 escons, mentre que Adelante Andalucia es quedaria entre 5 i 7 escons i Por Andalucia entre 4 i 5.
Andalusia, a replicar la fórmula de l’Aragó i Extremadura
La -nova- desfeta electoral de l’esquerra a l’Estat espanyol faria que la clau de la governabilitat en cas que el PP no obtingués els 55 escons necessaris per a la majoria absoluta recaigués, de nou, en Vox. La formació ultradretana espanyola tornaria a tenir les claus d’un govern autonòmic espanyol consolidant-se com a tercera força amb el 10,3% dels vots.
Uns resultats electorals que tornarien a deixar en mans de la formació ultra la governabilitat d’una comunitat autònoma, tal com ha passat a l’Aragó i Extremadura, on els vots de Vox han estat necessaris perquè Jorge Azcón i Maria Guardiola puguin govern els seus respectius territoris.