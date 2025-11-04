Solo un 36% de los jóvenes de entre 18 y 24 años consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según una encuesta publicada este martes por el Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP). Los datos confirman el giro totalitario de los jóvenes que se está produciendo en toda Europa, donde los postulados de la extrema derecha cada vez tienen más penetración. De hecho, la encuesta también refleja una brecha de género –el 45% de las jóvenes defienden la democracia– y generacional –el 64% de la población catalana apoya sin fisuras la democracia. La muestra se realizó entre junio y julio a 2.763 personas, con un nivel de confianza del 95%.

Así, el estudio del ICIP vuelve a mostrar el perfil liberal y cercano a los postulados de la extrema derecha de una parte significativa de los jóvenes en consonancia con otros estudios demoscópicos similares y dibuja un panorama poco alentador. Aparte del 36% que defiende la democracia como el mejor sistema político, hay un 24% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación y un 17% que ni siquiera ha respondido a la pregunta. Finalmente, hay un 24% que directamente considera que la democracia no es preferible a cualquier otra forma de gobierno a pesar de sus problemas. Entre las chicas, la tendencia no es tan acentuada aunque el apoyo a la democracia no alcanza ni el 50%.

¿El feminismo perjudica a los hombres?

Un segundo aspecto preocupante de la encuesta del Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP) es que un 36% de los menores de 25 años considera que el auge del feminismo ha provocado una desigualdad de género en perjuicio de los hombres, mientras que solo el 31% cree que va en detrimento de las mujeres. Entre las jóvenes de entre 18 y 24 años los porcentajes se invierten y un 24% dice que la brecha de género perjudica a los hombres y un 46% a las mujeres, unos datos mucho más similares a los de la media de la población catalana. Además, entre el conjunto de la ciudadanía, un 12% considera que la violencia machista es un invento del feminismo, una percepción negativa que crece hasta el 27% en el caso de los jóvenes. El 60% de los jóvenes también dice que el feminismo perjudica las relaciones normales entre personas de diferentes géneros y un 54% asegura que las mujeres presentan denuncias falsas en beneficio propio.

Más polarización y giro a la derecha

El estudio del ICIP también incluye un apartado más general de preguntas que refleja el aumento de la polarización y un giro a la derecha en general de la población. Así, un 29% de los catalanes considera que se debería limitar el derecho a voto por la elevada manipulación y el desconocimiento político de una parte de la población. Además, el 7% querría un dirigente fuerte por encima de la ley, un porcentaje que sube hasta el 12% entre los jóvenes. En comparación con la misma encuesta de hace dos años, también crece el porcentaje de gente que está de acuerdo con desalojar a cualquier persona que no pueda pagar el alquiler –que pasa del 24% al 34%– o que está de acuerdo con pegar a un hijo cuando se porta mal –del 22% al 29%.