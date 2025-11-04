Només un 36% dels nois joves d’entre 18 i 24 anys consideren que la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern, segons una enquesta publicada aquest dimarts l’Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP). Les dades confirmen el gir totalitari dels nois joves que s’està produint a tot Europa, on els postulats de l’extrema dreta cada vegada tenen més penetració. De fet, l’enquesta també reflecteix una bretxa de gènere –el 45% de les noies joves defensen la democràcia– i generacional –el 64% de la població catalana dona suport sense fissures a la democràcia. La mostra es va fer entre el juny i el juliol a 2.763 persones, amb un nivell de confiança del 95%.
Així, l’estudi de l’ICIP torna a mostrar el perfil liberal i pròxim als postulats de l’extrema dreta d’una part significativa dels nois joves en consonància amb altres estudis demoscòpics similars i dibuixa un panorama poc al·lentador. A banda del 36% que defensa la democràcia com a millor sistema polític, hi ha un 24% que no està ni d’acord ni en desacord amb l’afirmació i un 17% que ni tan sols ha respost a la pregunta. Finalment, hi ha un 24% que directament considera que la democràcia no és preferible a qualsevol altra forma de govern malgrat els seus problemes. Entre les noies, la tendència no és tan accentuada malgrat que el suport a la democràcia no arriba ni al 50%.
El feminisme perjudica els homes?
Un segon aspecte preocupant de l’enquesta de l’Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP) és que un 36% dels menors de 25 anys considera que l’auge del feminisme ha provocat una desigualtat de gènera en perjudici dels homes, mentre que només el 31% creu que va en detriment de les dones. Entre les noies d’entre 18 i 24 anys els percentatges s’inverteixen i un 24% diu que la bretxa de gènere perjudica els homes i un 46% a les dones, unes dades molt més similars als de la mitjana de la població catalana. A més, entre el conjunt de la ciutadania, un 12% considera que la violència masclista és un invent del feminisme, una percepció negativa que creix fins al 27% en el cas dels nois joves. El 60% dels nois joves també diu que el feminisme perjudica les relacions normals entre persones de diferents gèneres i un 54% assegura que les dones presenten denúncies falses en benefici propi.
Més polarització i gir a la dreta
L’estudi de l’ICIP també inclou un apartat més general de preguntes que reflecteix l’augment de la polarització i un gir a la dreta en general de la població. Així, un 29% dels catalans considera que s’hauria de limitar el dret a vot per l’elevada manipulació i el desconeixement polític d’una part de la població. A més, el 7% voldria un dirigent fort per sobre de la llei, un percentatge que puja fins al 12% entre els joves. En comparació amb la mateixa enquesta de fa dos anys, també creix el percentatge de gent que estan d’acord amb desnonar qualsevol persona que no pugui pagar el lloguer –que passa del 24% al 34%– o que estan d’acord amb pegar a un fill quan es porta malament –del 22% al 29%.