El suport a la democràcia cau: el nivell més baix des de la crisi de 2008

El suport a la democràcia entre l’electorat de Catalunya ha retrocedit significativament en la darrera dècada, i se situa en el nivell més baix des de la crisi econòmica de 2008. Així ho indica el darrer quadern de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), que mostra que l’any 2024 només el 81,6% dels electors prefereixen la democràcia abans que qualsevol altra forma de govern. Unes dades que mostren una caiguda de set punts percentuals en comparació al 2014, i encara més lluny del balanç del 2008, en què el suport a la democràcia se situava al 92,9%. Aquesta erosió, segons detallen, no s’ha produït en favor d’una preferència per règims de tipus autoritari, que es manté entorn del 5% de la societat, sinó de posicions “d’allunyament passiu”. En concret, a l’11% els és igual un règim o l’altre, gairebé el doble que fa 10 anys.
Tot i així, també es constata un viratge cap a les posicions totalitàries per part de les generacions més joves. “El lligam entre democràcia i progrés s’ha trencat en el moment que aquestes cohorts entraven en escena”, interpreten els autors. Segons el darrer sondeig d’opinió del mateix ICPS, els homes entre 18 i 24 són el grup en què més decau el suport a la democràcia, amb 15,7 punts percentuals menys respecte de 2009, al mateix temps que creix la seva indiferència.
Les conclusions de l’informe destaquen que enguany s’ha incrementat el volum de respostes a la pregunta a la gent com jo ens és igual un règim com un altre. Unes respostes que, per als autors de l’estudi, “traspuen defalliment i cert determinisme, en el sentit que tant dona el sistema polític en què es visqui perquè aquest fet no modificarà la mateixa situació”: “Aquesta idea impacta de ple en el suport difús a la democràcia, aquest espai d’acord amb el sistema democràtic que no obliga a una aprovació manifesta de la gestió dels diferents actors polítics”, afegeixen els autors del quadern de l’ICPS.
La democràcia no corre cap risc “imminent”
Malgrat els resultats de l’estudi, i la tendència constatada en les anteriors anàlisis que mostren un increment de posicions properes al totalitarisme, els autors de l’informe asseguren que el règim democràtic “no sembla córrer cap risc imminent”, ja que només el 5% es mostra partidari d’una alternativa autoritària. De fet, els resultats d’enguany no són els més elevats en relació amb l’afinitat cap al totalitarisme. El punt més àlgid es va assolir durant els anys més durs de crisi econòmica, enfilant-se fins a un 7,1% l’any 2011. Ara bé, cal tenir en compte també que l’ICPS no va formular aquestes preguntes entre els anys 2017 i 2023, motiu pel qual no es pot precisar sobre quina ha estat l’evolució de l’estat d’opinió de l’electorat català envers un sistema totalitari.