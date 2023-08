Bajan a la mitad las quejas para cambiar al castellano en la universidad

El plan de actuación del departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat con las universidades públicas para fomentar el catalán empieza a mostrar su efectividad. Una afirmación que se desprende de los resultados de los dos últimos cursos universitarios que esta tarde ha presentado la sociolingüística, Marina Massaguer, asesora en política lingüística de la consejería que dirige la exsocialista Quim Nadal. Unos datos expuestos en un debate organizado en la 55ena edición de la Universidad Catalana de Verano, en Prada, El Conflent, en el que, además de Messeguer han participado, Jordi Matas, vicerrector de relaciones institucionales, comunicación y política lingüística de la Universitat de Barcelona y Alfons Esteve, jefe del servicio de lenguas y política lingüística de la Universitat de València.

Según Massaguer, las 33 medidas impulsadas por el departamento y los claustros universitarios, han rebajado casi en la mitad las quejas por el cambio de idioma denunciadas de manera anónima a través de un buzón específico. Así, si el curso 2021-2022 las quejas verificadas fueron de 83, el curso 2022-2023 han estado 41. Un dato que viene reforzada por el hecho que un 63% del profesorado, unos 14 mil docentes universitarios, han acreditado su conocimiento del catalán a través del C1, y con el objetivo de llegar al 100%. Por su parte, Esteve ha explicado el proyecto de normalización lingüística de la Universitat de València, detallando que el diseño del plan se ha hecho en base lo «derecho a la igualdad» y se está llegando a niveles de más del 40% de clases en catalán.

En cuanto a la Universitat de Barcelona, Matas ha recordado que hacen falta tres elementos para salir adelante políticas lingüísticas rigurosas: «contexto, convicción y coraje» y ha mencionado la Carta Universitaria de la Lengua firmada el pasado 14 de julio por 22 rectores de los Países Catalanes con el ánimo de «trabajar conjuntamente para dar un impulso en la lengua catalana«. «Un documento clave», ha enfatizado Matas para remarcar el buen momento institucional para hacer una política lingüística rigurosa en las universidades catalanas. De todas maneras, Matas ha opinado que falta «coraje» para aplicar la política lingüística que fomente y normalice el catalán en la universidad. El acuerdo para impulsar la oficialidad del catalán en la Unión Europea, entre ERC, Junts y el PSOE, puede ayudar al programa Erasmus en el programa En línea Language Support (OLS), para facilitar el uso del catalán a los estudiantes que llegan a universidades catalanas.

Marina Massaguer, sociolingüística, ha presentado los datos del plan de actuación del catalán en la Universidad/Josep Maria Montaner

Tres causas de la regresión del catalán

Según Massaguer, hay tres motivos principales que han causado la disminución del uso del catalán en las universidades públicas catalanas. Por un lado, la configuración del «distrito único universitario» en varios grados. Como ejemplo, el de medicina, que permite a muchos estudiantes del Estado español formarse en universidades catalanas, pero que después no ejercerán en Cataluña y no tienen ningún incentivo para aprenderlo. «Es un cambio demolingüístico», ha advertido y más cuando el Estado no facilita que los estudiantes que vienen en Cataluña tengan un conocimiento previo de catalán.

En segundo término, la internacionalización, que facilita la llegada de los estudiantes de Latinoamérica, que precisamente eligen Cataluña por la lengua. Y en tercer lugar, la mercantilización, sobre todo en los másteres universitarios, que los estudiantes son tratados más como «clientes» y se orienta más hacia el inglés. A todo esto, hay que añadir «una disminución del uso social y un relajamiento de la política lingüística en general y concretamente de la política lingüística universitaria». De aquí que haya valorado las 33 medidas del departamento para potenciar el uso del catalán.

Jordi Matas, durante su intervención a la UCE 2023/Josep Maria Montaner

València y Barcelona, de planes al coraje

Alfons Esteve ha detallado el plan que desde el 2012 aplica la Universitat de València para llegar al 50% de la docencia. Un plan que, once años después, ha llegado al 45,5% de la docencia. De hecho, la gran mayoría de grados superan el 40% de la docencia en catalán, con un crecimiento previsto del 3% anual. Las medidas del plan implican, entre otros, asignar una lengua a una asignatura que el docente no puede cambiar ni tanto solos por votación de los estudiantes.

Por otro lado, Matas ha basado su intervención en el que resume en tres «ces» sobre como es debido afrontar una política lingüística. «Contexto, convicción y coraje», ha pronunciado. Sobre el contexto, ha recalcado que el actual contexto es mucho mejor que no hace cinco años, cuando algunos «rectores ponían bastones a las ruedas a la aplicación de políticas lingüísticas». Sobre la «convicción», Matas ha señalado que hay de haber convencimiento para aplicar el fomento del catalán y sus políticas lingüísticas. Respeto el «coraje», Matas ha cargado contra los «comportamientos miedosos desde hace 20 años, de miedo de ver qué dirán, que pasará, qué colectivos se enfadarán, y miedo de no respetar los derechos lingüísticos de los estudiantes».