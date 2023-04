Villarejo, a sus investigadores: “El objetivo son los Pujol y Artur Mas”

La familia del presidente Jordi Pujol y el presidente Artur Mas. Eran los “objetivos” de la policía patriótica a principios de la Operación Cataluña. Un operativo policial que, inicialmente, fue bautizado cómo Operación Pujol, posteriormente como Operación Barna y, en último término, Operación Cataluña. Así se desprende de una conversación entre el comisario de inteligencia, ahora jubilado, José Manuel Villarejo y dos de sus investigadores preferidos destinados en Cataluña, el exinspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Giménez Raso, alias Tony o Melli , y el exdetective de Método 3 Antonio Tamarit, alias El Mago , registrada el 3 de septiembre de 2014, en el precalentamiento de la consulta soberanista del 9-N.

Una conversación que fue grabada y la grabación de la cual consta al sumario de la macrocausa Tándem, con que el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga las actividades privadas y concertadas del comisario encubierto. En este encuentro preparan una estrategia para buscar información. Villarejo los alerta que está muy bien encontrar gente que “colabore” pero que el premio gordo es para quien aporte información de Pujol y Artur Mas. Todo ello porque, según él, los Colina son como las “serpientes” y “hay que picarlos en la cabeza”. Villarejo deja muy claro que están trabajando para el «gobierno» español. Es más, Villarejo y Tamarit llegan a explicar una historia esperpéntica que indica con qué grado de desesperación buscaban trapos sucios y rarezas de la familia del expresidente. Así, narran como el presidente Pujol hacía negocios con una “bruja”, denominada Adelina. En síntesis, para la policía patriótica, el hecho importante era hacer caer los Pujol y Mas porque el resto eran “peones”.

Los Pujol y Mas interesaban, el resto eran «peones»

El encuentro sirve para planificar futuros objetivos de la Operación Cataluña. Giménez Raso y Tamarit proponen nombres, pero es Villarejo quienes centra la pelota. En este contexto, deja claro que “el objetivo son los Pujol y Artur Mas”. En todo caso, para el comisario “el resto son socios importantes pero son peones, y los peones se los sacrifica”. “El interés del gobierno es desmontarles el quiosco y a tomar por el culo”, remarca. Un trabajo que “está en proceso” y a manso no solo de “Marcelino” (en referencia al jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, Marcelino Martín Blas) sino de gente de otro “nivel”. En este sentido, alerta que, si “Puig” –en referencia a uno de los hermanos del ex consejero Felip Puig– o “cualquier otro” les dan “datos nucleares”, se les “condona” el que sea.

Villarejo alerta en la conversación con sus investigadores que el objetivo principal son los Pujol y Artur Mas/QS

Matar los Pujol como las serpientes, la bruja Adelina y Javier de la Rosa

Durante el encuentro, los Pujol continúan siendo protagonistas. En esta ocasión, se quejan de la manera que trabajan algunos desde la misma policía patriótica o los políticos que la dirigen, porque «hay que saber matar». Así, aseguran que “dan por jodidos los Pujol ,y están muy equivocados”. El que hace falta, consideran en una metáfora, es tratar los Pujol Ferrusola como las “serpientes” y “picarlos en el jefe” y no al resto del cuerpo, para asegurarse que mueren. En este punto, Tamarit recuerda los problemas que tiene la justicia española para conseguir los datos bancarios de la familia del expresidente en Andorra. Un momento en que el comisario anota un punto a Giménez Raso y le reconoce el mérito de “sus gestiones” por haber podido obtener información, porque si no no se comerían «una puta mierda». Lo dice en referencia a las tareas que hizo Giménez Raso en Andorra buscando supuesta información financiera sobre los líderes soberanistas, en especial, de los Pujol, de Artur Mas, de Xavier Trias y Oriol Junqueras. El método de Giménez Raso era, según los informes parapoliciales a los cuales ha tenido acceso El Mundo, ir por Andorra haciendo la técnica del Vietnam con diferentes entidades financieras: «Disparar al matorral para ver si sale lo vietcong «.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo / Arxiu

La conversación deriva hacia una anécdota surrealista que el comisario anotó de sus conversaciones con Javier de la Rosa, uno de sus primeros informadores. Tamarit y Villarejo narran una historia sobre una «bruja» que el presidente Pujol habría tenido en nómina y que le «ponía huevos por la espalda para sacarle la energía negativa». Además, según explican los dos, Pujol cobraba también para ceder sus servicios. Una historia extravagante que le explicó el financiero Javier de la Rosa en su primer encuentro, recogida en una grabación a la cual también ha tenido acceso este diario, de 10 de noviembre de 2012, justo antes de las elecciones en el Parlament que Artur Mas había decidido avanzar. Una historia que Villarejo también recogió en su agenda.

Villarejo advierte a Tamarit y Giménez Raso que es clave encontrar cosas de Pujol y de Artur Mas/QS

La conversación entre Villarejo y De la Rosa sobre la bruja Adelina

Según resaltaba De la Rosa, el presidente Pujol «hacía bajar de Andorra una bruja llamada Adelina, que tenía una cruz en la cabeza» y «pasaba por la espalda de la gente unos huevos que se volvían negros». Incluso, De la Rosa confiesa que compraba él mismo los huevos porque no se fiaba de la bruja y que a él mismo le habían pasado los huevos. Un hecho que Villarejo encontraba divertido y que, en cambio, De la Rosa calificaba de «letal», si se enteraba la sociedad catalana. Todo ello para llegar al hecho que el mes de mayo del 2012 se encontró con el presidente Pujol y que ya le advirtió que «se iba hacia el independentismo». Una decisión que considera una «tontería» porque lo «cazarían». La historia de la «bruja» era una leyenda a la desesperada para desacreditar el presidente. Continuará.

Parte de la conversación entre Javier de la Rosa, José Manuel Villarejo i Rafael Redondo el noviembre de 2012 cuando el financiero condenado se los explica la historia de la bruja Adelina/Quico Sallés