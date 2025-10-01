Luis Zahera ha sido el invitado este martes 30 de septiembre en El Hormiguero. El actor, que se encuentra en plena promoción de su nueva serie Animal que saldrá en Netflix, ha recordado un episodio de salud que sufrió durante el rodaje. Un problema que ahora se ha convertido en anécdota, pero que en su momento no fue nada agradable.

Una anécdota durante el rodaje de la serie

Pablo Motos ha puesto sobre la mesa un recuerdo del rodaje bastante escabroso. El actor ha aprovechado el programa de las hormigas para revelar detalles de esta anécdota, admitiendo que había empezado a hacerse mayor. Pero, ¿qué problema ha tenido? Lo que podía ser algo normal, también relacionado con la edad, terminó complicándose más de lo que esperaba. «Dejé de orinar, la próstata», apunta. Terminó de trabajar y se dio cuenta de que no había manera de ir al baño. Para solucionarlo se fue a urgencias y allí tuvieron que sondarlo. Cabe decir que no se ha guardado ningún tipo de detalle. «Te meten un boli BIC…», ha expresado ante las caras de sorpresa del presentador. «No, no, es un ejemplo gráfico. Es una sonda similar a un boli, pero más agradable», ha rectificado.

Luis Zahera dona detalls escabrosos del seu últim problema de salut | Antena 3.

La complicación posterior

Por si aún no fuera suficientemente problemático, el actor ha explicado que esta sonda la tuvo que usar durante diez días y asistir al rodaje con este pequeño inconveniente. «Te ponen un tapón para poder orinar y después tienes que dormir con una bolsa, que es la parte más desagradable. Es como un pequeño cadáver a tu lado que se va llenando de orina, que se enfría…», ha comenzado a explicar. Para intentar tranquilizar a Pablo Motos, a quien se le había cambiado la cara al escuchar la historia, Zahera ha querido aclarar que esto solo le pasa «al 10% de los hombres», por lo tanto, quizás el presentador tenga un poco más de suerte.

El problema de salut de Luis Zahera durant el rodatge de la sèrie ‘Animal’ | Antena 3

Aún así, todo podría haberse complicado mucho más. Después de nueve días conectado a la sonda y con la bolsa puesta, cuando parecía que ya estaba todo arreglado, contrajo una bacteria. «Volaba de fiebre y tuve que suspender la serie, los últimos días no pude rodar. Me tuvieron que llevar al hospital porque temblaba de fiebre. Colapsé», ha declarado antes de admitir, de nuevo, que se había hecho mayor. Después de todo este episodio parece que la pesadilla ha terminado, pero es evidente que lo recordará siempre.