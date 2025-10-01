Luis Zahera ha estat el convidat aquest dimarts 30 de setembre a El Hormiguero. L’actor, que es troba en plena promoció de la seva nova sèrie Animal que sortirà a Netflix ha recordat un episodi de salut que va patir durant el rodatge. Un problema que ara s’ha convertit en anècdota, però que en el seu moment no va ser gens agradable.
Una anècdota durant el rodatge de la sèrie
Pablo Motos ha posat damunt la taula un record del rodatge força escabrós. L’actor ha aprofitat el programa de les formigues per revelar detalls d’aquesta anècdota, admetent que s’havia començat a fer gran. Però quin problema ha tingut? El que podia ser una cosa normal, també relacionada amb l’edat, es va acabar complicant més del que esperava. “Vaig deixar de pixar, la pròstata”, apunta. Va acabar de treballar i es va adonar que no hi havia manera d’anar al lavabo. Per solucionar-ho se’n va anar a urgències i allà l’havien de sondar. Cal dir que no s’ha guardat cap mena de detall. “Et fiquen un boli BIC…”, ha expressat davant les cares de sorpresa del presentador. “No, no, és un exemple gràfic. És una sonda semblant a un boli, però més agradable”, ha rectificat.
La complicació posterior
Per si encara no fos prou problemàtic, l’actor ha explicat que aquesta sonda l’havia de fer servir durant deu dies i assistir al rodatge amb aquest petit inconvenient. “Et posen un tap per poder pixar i després has de dormir amb una bossa, que és la part més desagradable. És com un petit cadàver al teu costat que es va omplint de pixats, que es refreda…”, ha començat a explicar. Per intentar tranquil·litzar Pablo Motos, a qui li havia canviat la cara sentint la història, Zahera ha volgut aclarir que això només li passa “al 10% d’homes”, per tant, potser el presentador té una mica més de sort.
Ara bé, encara es podia complicar tot molt més. Després de nou dies connectat a la sonda i amb la bossa posada, quan semblava que ja estava tot arreglat, va contraure un bacteri. “Volava de febre i vaig haver de suspendre la sèrie, els últims dies no vaig poder rodar. Em van haver de portar a l’hospital perquè tremolava de febre. Vaig col·lapsar”, ha declarat abans d’admetre, de nou, que s’havia fet gran. Després de tot aquest episodi sembla que el malson s’ha acabat, però és evident que ho recordarà sempre.