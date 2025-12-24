Zendaya y Tom Holland forman una de las parejas más queridas del star system de Hollywood. Fueron pareja en algunas de las películas de la saga Spiderman, pero su amor va mucho más allá de los platós y las salas de cine. El actor británico y la protagonista de la serie Euphoria -que el próximo año también contará con la participación de Rosalía-, hicieron saltar todas las alarmas el pasado verano después de ver a Rosalía con un impresionante anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo.

Un accesorio que podía confirmar el compromiso de la pareja, que lo había hecho de manera muy discreta y privada, tal como llevan su relación. Acostumbran a mantener un perfil bajo, sin grandes exposiciones en las redes sociales y lejos de las polémicas, pero las imágenes captadas por los paparazzis han revolucionado completamente a los fans en las redes sociales por un posible embarazo de Zendaya.

Zendaya y Tom Holland serán padres pronto? | Europa Press

¿Qué detalles han provocado los rumores de embarazo?

Zendaya y Tom Holland forman una pareja que intenta llevar su vida privada de manera discreta y alejada del ruido mediático, pero una serie de elementos han llevado a los fans a elaborar teorías sobre un posible embarazo. Cuando aún no se ha confirmado cuándo será la boda de la pareja, los detalles de las imágenes les hacen pensar que podrían estar esperando un bebé. Una de las fotos ha sido la que han compartido con la familia del británico para celebrar las fiestas de Navidad, en la que se puede ver a la pareja con los padres de Tom Holland y la ropa oversize y más ancha de lo habitual ha llevado a llenar el post con preguntas de embarazo.

Zendaya, Tom Holland and his parents in newly shared photo. pic.twitter.com/uKoCoz58S5 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 22, 2025

Las fotografías y los looks de Zendaya que han encendido las alarmas

Aunque la pareja no ha confirmado ni desmentido esta información, lo que es innegable son las caras de felicidad de los cuatro en las que se puede ver lo contentos que están. Sin embargo, otras imágenes que han comenzado a correr como la pólvora por las redes han generado aún más rumores y teorías. Por ejemplo, en una de ellas se puede ver a la pareja paseando y la ropa que usa la actriz, que es mucho más ancha de lo que acostumbra a usar, podrían indicar que estaría tapando unas hipotéticas formas del embarazo.

ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés 😭😭😭 pic.twitter.com/i8MC7lRpa2 — Miss Minutes 🕑🌌 (@ArannaKhal) December 23, 2025

Todo aún forma parte de rumores, teorías e interpretaciones personales de unas imágenes, pero por los comentarios y los tuits que corren por las redes sociales, los fans estarían muy felices de ver un pequeño Tom o una pequeña Zendaya pronto. Sea como sea, habrá que esperar para saber si los rumores son ciertos o primero habrá la tan esperada boda de esta pareja tan querida en Hollywood.