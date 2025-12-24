Zendaya i Tom Holland formen una de les parelles més estimades de l’star system de Hollywood. Van ser parella en algunes de les pel·lícules de la saga Spiderman, però el seu amor va molt més enllà dels platós i les sales de cinema. L’actor britànic i la protagonista de la sèrie Euphoria -que el pròxim any també tindrà la participació de Rosalía-, van fer saltar totes les alarmes el passat estiu després de veure Rosalía amb un anell de diamants impressionant al dit anular esquerre.
Un accessori que podia confirmar el compromís de la parella, que ho havia fet de manera molt discreta i privada, tal com porten la seva relació. Acostumen a mantenir un perfil baix, sense exposicions molt grans a les xarxes socials i lluny de les polèmiques, però les imatges captades pels paparazzis han revolucionat completament els fans a les xarxes socials per un possible embaràs de Zendaya.
Quins detalls han provocat els rumors d’embaràs?
Zendaya i Tom Holland formen una parella que intenta portar la seva vida privada de manera discreta i allunyada del soroll mediàtic, però una sèrie d’elements han portat els fans ha elaborat teories sobre un possible embaràs. Quan encara no s’ha confirmat quan serà el casament de la parella, els detalls de les imatges els fan pensar que podrien estar esperant un bebè. Una de les fotos ha estat la que han compartit amb la família del britànic per celebrar les festes de Nadal, en què es pot veure la parella amb els pares de Tom Holland i la roba oversize i més ample de l’habitual han portat a omplir el post amb preguntes d’embaràs.
Zendaya, Tom Holland and his parents in newly shared photo. pic.twitter.com/uKoCoz58S5— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 22, 2025
Les fotografies i els looks de Zendaya que han fet saltar les alarmes
Tot i que la parella no ha confirmat ni desmentit aquesta informació, el que és innegable són les cares de felicitat de tots quatre en què es pot veure com estan de contents. Ara bé, altres imatges que han començat a córrer com la pólvora per les xarxes han generat encara més rumors i teories. Per exemple, en una d’elles es pot veure la parella passejant i la roba que fa servir l’actriu, que és molt més ampla del que acostuma a fer servir, podrien indicar que estaria tapant unes hipotètiques formes de l’embaràs.
ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés 😭😭😭 pic.twitter.com/i8MC7lRpa2— Miss Minutes 🕑🌌 (@ArannaKhal) December 23, 2025
Tot encara forma part de rumors, teories i interpretacions personals d’unes imatges, però pels comentaris i les piulades que corren per les xarxes socials, els fans estarien ben feliços de veure un petit Tom o una petita Zendaya aviat. Sigui com sigui, caldrà esperar per saber si els rumors són certs o primer hi haurà la tan esperada boda d’aquesta parella molt estimada a Hollywood.