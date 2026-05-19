John Travolta ha revolucionado el Festival de Cannes con una aparición que ha dejado a todos boquiabiertos. El icónico actor de Grease ha sorprendido muchísimo con un aspecto increíble a sus 72 años. Mejor que nunca, rejuvenecido y con un aspecto de aquellos que no transmiten una sensación excesivamente artificial. Desde la cirugía estética masculina se dan cuenta de que el concepto de rejuvenecimiento en hombres ha evolucionado mucho, ya que ahora no quieren parecer otra persona sino mantener la armonía facial, masculinidad y un aspecto descansado.

A esta conclusión llega el cirujano plástico Marco Romeo, especialista en cirugía facial avanzada y rinoplastia primaria y secundaria. Desde El Món hemos podido acceder al análisis que hace del nuevo rostro de John Travolta, el cual presenta unos cambios evidentes que dan pistas de los tratamientos o cirugías que pueden haber detrás.

El cambio físico del actor ha dejado a todos asombrados | Europa Press

¿Qué tratamientos faciales se ha hecho John Travolta?

En el caso del actor de Hollywood, el experto considera que no se aprecia un cambio radical sino “una sucesión de intervenciones y mantenimientos realizados durante años”. Este especialista aplaude que no presente el aspecto excesivamente artificial que sí se ve en otras estrellas que se han dejado cautivar por el bisturí: “John Travolta no parece hipercorregido ni excesivamente relleno, lo cual normalmente indica tratamientos más conservadores y bien mantenidos”.

¿Entre los tratamientos que cree que podría haberse hecho? Seguramente, un lifting facial avanzado que habría combinado con tratamientos de mantenimiento cutáneo y restauración de volumen de manera controlada.

John Travolta deja a todos sorprendidos por el cambio de imagen | Europa Press

El intérprete de ‘Grease’ parece cada vez más joven | Europa Press

Ha cambiado mucho la manera de operarse, especialmente en lo que respecta a la cara. Si antes el objetivo era parecer joven a toda costa, aunque se tuviera que reducir la expresión o cambiar radicalmente los rasgos característicos, ahora se intenta “preservar la naturalidad” y “evitar el aspecto de cara operada” que estaba tan de moda. Los secretos detrás del aspecto brutal y aplaudido de un actor que ha reaparecido por la puerta grande y con muchos comentarios positivos.