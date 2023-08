María del Monte ha vivido una auténtica pesadilla al sufrir un robo a casa cuando ella estaba dentro. La cantante se encontraba allí tranquilamente con su pareja, la también artista Inmaculada Casal, cuando un grupo de personas encapuchadas las asaltaba. Se encontraban en la finca que comparten en Sevilla, la que ha acabado siendo escenario de una escena digna de película.

Era el pasado viernes cuando la cantante de copla vivía una situación muy desagradable, la que ha confirmado ante los micrófonos de Europa Press al poco de filtrarse la noticia a la prensa. Este domingo tenía un concierto y, sorprendentemente, ha querido acudir igualmente. Ha sido entonces cuando ha reconocido que todavía se encuentra en shock: «Sí, he sufrido un robo en casa y se lo han llevado todo«.

Ha asegurado que los ladrones no les hicieron daño en ningún momento, pero esto no impide que el susto haya sido muy y muy gordo: «No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo que hemos vivido, vivido está. Intentaremos salir adelante. Lo mejor es que estamos bien y no tenemos que lamentar ninguna desgracia y esto es lo más importante».

No ha querido dar más detalles porque el robo todavía se está investigando. Ahora bien, ha querido tranquilizar y decir que no se han llevado muchísimo dinero: «En mi casa no acostumbra a haber grandes cantidades de dinero, pero se lo han llevado todo. Os agradezco mucho que os hayáis preocupado. Que estemos bien es lo más importante, el resto no tiene importancia. Eso sí, no le deseo a nadie lo que he vivido«.

María del Monte sufre un robo | Europa Press

Miguel Bosé también ha sufrido un robo en casa estos últimos días

Miguel Bosé, por su parte, también ha vivido un robo similar hace pocos días. El cantante se encontraba en la casa de México con los hijos cuando, de repente, un grupo de debe encapuchados armados entraban y los ataban a una silla para poder llevarse todo lo que encontraban. Él mismo explicó qué había pasado en un post de Instagram que ha precedido a una denuncia ante la Fiscalía de su país de residencia. Considera que el asalto fue «muy estudiado y milimetrado», un robo que habría durado dos horas en que ellos no lo habrían pasado nada bien.

«El viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi casa. Nos asaltaron y nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de casa y a mí durante más de dos horas. Se lo llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto. Estamos todos bien, mis hijos se comportaron como dos valientes y admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que tenéis que atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos quieren hacer», explicó.

Con todo, queda claro que los personajes famosos tampoco se libran de ser víctimas de este tipo de robos y delitos. En su caso, además, acostumbran a perder grandes cantidades de dinero. Ahora las respectivas autoridades judiciales y policiales tendrán que investigar dos casos similares y tan mediáticos como estos. En los dos casos, los ladrones se habrían llevado dinero, joyas y vehículos. Todo lo que pudieron conseguir mientras los propietarios veían, indefensos, que no podían hacer nada para impedirlo si no querían sufrir algún tipo de daño.

De momento no se han filtrado más detalles de estas investigaciones, las que como es habitual se llevarán a cabo en confidencialidad para poder recopilar todas las pruebas necesarias para intentar atrapar a los delincuentes.