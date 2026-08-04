Lydia Bosch ha vuelto a preocupar a sus seguidores con un vídeo en el que se la ve en silla de ruedas. La actriz de El Prat de Llobregat nunca ha ocultado los problemas de salud que ha ido encadenando a lo largo de los años, una transparencia que ahora ha vuelto a demostrar en el vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. En esta ocasión, ha tenido que acudir al hospital tras un susto que casi la obliga a coger la baja médica.

¿Qué le ha pasado? Ella misma lo ha explicado con mucho sentido del humor, cuando ha sacado a la luz que ha tenido una tendinitis rotuliana que le ha llenado la pierna de moratones muy grandes. De hecho, tiene un hematoma tan grande que le ocupa prácticamente toda la pierna derecha. La imagen es impactante y ha dejado a los fans boquiabiertos.

Parece que ni siquiera este problema de salud le quita la sonrisa, ahora que está a punto de estrenar una obra de teatro y también de convertirse en abuela por primera vez. Buenas noticias en su vida profesional y personal, que no quiere que queden salpicadas por este episodio que la obligará a ir en silla de ruedas unos días. No ha explicado cómo se lo hace, aunque esta lesión suele producirse por una sobrecarga en el tendón que une la rótula con la tibia al correr o saltar.

Será el próximo 12 de agosto cuando estrenen Fedra, en los infiernos en el Teatro Romano de Mérida. Ella estará, sea como sea, tal como ha asegurado: «Estoy así, ahora mismo, en silla de ruedas como la Clarita de Heidi. Estoy esperando que me hagan una radiografía… El vídeo es de la madrugada después de uno de los ensayos. Desde el hospital he querido enviar mensajes a mis compañeros, que ya se han convertido en la familia, para explicarles cómo estaba».

La ferida de Lydia Bosch ha espantat | Instagram

Les fotos que ha compartit l’actriu són impactants | Instagram

Lydia Bosch publica un vídeo en cadira de rodes | Instagram

Lydia Bosch explica cómo se encuentra tras el susto

Y, con sentido del humor, Lydia Bosch ha continuado restando importancia al susto: «No tengo muy claro si estamos ensayando Fedra o Gladiator… Lo que sí tengo claro es que el sentido del humor es el mejor camino para soportar cualquier situación. En todo caso, ninguna tendinitis rotuliana podrá opacar el estreno que el 12 de agosto tendremos el privilegio de vivir en el mágico, milenario y espectacular Teatro Romano de Mérida. Qué ganas de que lo disfrutéis tanto como nosotros».

«Como podéis ver, el sentido del humor del que os hablaba nos hizo las mil horas de espera que estuvimos allí mucho más soportables. Aquellas risas fueron la mejor medicina», ha proseguido en una publicación que rápidamente se ha llenado de mensajes bonitos y deseos de una buena y rápida recuperación.