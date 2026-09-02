Alexia Putellas se emocionó muchísimo en su último adiós al Barça, el final de una etapa hermosísima en el equipo que la ha convertido en uno de los primeros y máximos referentes del fútbol femenino. La futbolista de Mollet del Vallès es una superestrella desde hace años, pero siempre ha sido muy hermética en lo que respecta a su vida privada y, por este motivo, aún sorprende verla protagonizar la portada de una revista del corazón. Esta semana, sin embargo, lo ha hecho en ¡Hola! con una entrevista en la cual deja atrás la vergüenza que siempre siente cuando le ponen un micrófono delante.

Nunca olvidará todo lo que ha logrado en el club blaugrana, reconoce, y es que ha sido toda una vida vistiendo los mismos colores: «Los partidos en el Camp Nou, el Mundial que ganamos y las finales de Champions son algunos de los momentos que recuerdo con más emoción y que tengo especialmente guardados en la memoria«. Dice que aún se emociona cuando lo piensa, ya que se tratan de experiencias que sabe que «nunca» olvidará.

Alexia es una de las futbolistas con más seguidores, un modelo a seguir para las más jóvenes a quien no le gusta mucho tener esta responsabilidad: «Intento llevarlo con mucha naturalidad… Para mí no implica tener una responsabilidad diferente ni condiciona mi manera de hacer las cosas. Vivo todo de la misma manera, independientemente de que me consideren un referente o no, porque solo sé ser yo misma».

Alexia Putellas se sincera en una entrevista a la revista ¡Hola!

El postoperatorio más duro para Alexia Putellas

La última lesión la dejó muy afectada, confiesa, sobre todo porque el dolor del postoperatorio fue muy intenso: «Físicamente, es una de las peores cosas que he vivido y no lo llevé nada bien». En esos momentos necesitaba estar sola, pero, al mismo tiempo, no podía estarlo porque no era autosuficiente y necesitaba que alguien la ayudara con las cosas más cotidianas. Todo esto le generaba «mucha frustración«, dice Alexia, ya que veía que no avanzaba como le habría gustado y que su cuerpo no respondía como ella quería.

Toda esta situación afectó en su vida personal también, reconoce, en la relación con su familia y los amigos: «No me sentía yo misma y, sobre todo al principio, fue muy complicado. Cuando logré entender que las lesiones también forman parte de esta profesión, comencé a llevarlo mejor».

Y, de aquí, a compartir con los lectores que siempre ha sido muy exigente consigo misma y que considera que esta no es una cualidad negativa: «Uso esta exigencia para analizarme, mejorar e intentar ser mejor tanto dentro como fuera del campo».

Alexia Putellas acaba su etapa en el Barça | Europa Press-FCB

La entrevista tenía como objetivo final que hablara de su colaboración con una conocida marca de móviles, lo que le ha dado pie a sacar a la luz qué relación tiene con la tecnología. ¿Es de esas que no sabe ni siquiera ir al baño sin el teléfono en la mano? Explica que lo usa, sobre todo, en los momentos de desconexión cuando ve «muchas series«, «muchos vídeos» y escucha «mucha música«.

Alexia Putellas ha tenido un camino lleno de éxitos, pero dice que también de dudas y sacrificio: «Yo empecé a jugar porque me encantaba y sigo jugando por el mismo motivo. Nunca he perdido esta sensación y creo que conservarla es precisamente lo que te mueve cada día». Ahora que cambia de equipo y de país, intentará evolucionar aunque le cueste salir de su zona de confort: «Sentía que necesitaba algo así porque creo que puede llevarme a continuar mejorando, fuera y dentro del campo».