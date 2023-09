Hacienda declara la guerra a Isabel Pantoja: embargo y cuenta bloqueada

Isabel Pantoja encadena un problema tras otro. Ahora que parecía que las cosas empezaban a ir bien a la cantante, ha recibido otra mala noticia. En este caso, el siguiente quebradero de cabeza le ha causado Hacienda y puede afectar gravemente su situación financiera. Ya hace tiempo que se habla de las deudas que habría acumulado, miles de euros que hacen que no pueda ganar nada sin pagar lo que debe antes.

Este año está celebrando el 50.º cumpleaños del inicio de su carrera musical con una gira. Este gesto lo había acercado a sus fans después de una época complicada en la que solo se hablaba de ella por la mala relación con los hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Pues bien, parece que no le quedarán mucho dinero de este proyecto que le está haciendo viajar por toda España. Cómo decíamos, la Agencia Tributaria quiere cobrar y quieren embargar una buena parte del que ha ganado en estos conciertos.

Desde Vamos a ver , el programa de Telecinco, han explicado más detalles sobre estos problemas económicos de Isabel Pantoja: «Se está viendo en una situación muy grave en la que nunca se habría querido ver y que nunca hubiera imaginado. O toma una decisión determinante o no sé qué pasará porque esta es una situación límite».

Isabel Pantoja no cobrará nada de los conciertos | Europa Press

La Agencia Tributaria bloqueará las cuentas de Isabel Pantoja

«La Agencia Tributaria ha dado un paso más y ahora busca embargar todos sus ingresos. Es casi seguro que no verá ni un euro de lo que ha ganado en el primer concierto a Sevilla. Me pregunto si ella era conocedora de esta situación, ya que me cuesta pensar que hubiera cantado igualmente si hubiera sabido que no cobraría nada de aquel concierto. Solo le dejarán el mínimo, el 20% de los ingresos. Todo el resto irá a parar a ellos, además que le bloquearán las cuentas«, explican.

La única opción que le queda sería gastarse de su patrimonio para poder ingresar suficiente dinero para pagar todo lo que debe y quedarse con un poco de efectivo. Saben que le habrían llegado a ofrecer 4,5 millones de euros a cambio de su casa de Cantora, una opción que se estaría planteando aunque la venta sería difícil teniendo en cuenta que su hijo tiene el 50% de la propiedad y, ahora mismo, no se hablan.

Ahora tiene por adelantado tres conciertos más y los colaboradores se plantean que, quizás, los acaba cancelando para evitar que Hacienda se quede con tanto dinero: «No sabemos si continuará cantando para que la Agencia Tributaria gane dinero o si preferirá suspenderlos».