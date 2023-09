Hisenda declara la guerra a Isabel Pantoja: embargament i compte bloquejat

Isabel Pantoja encadena un problema rere un altre. Ara que semblava que les coses començaven a anar bé a la cantant, ha rebut una altra mala notícia. En aquest cas, el següent maldecap li ha causat Hisenda i pot afectar greument la seva situació financera. Ja fa temps que es parla dels deutes que hauria acumulat, milers d’euros que fan que no pugui guanyar res sense pagar el que deu abans.

Enguany està celebrant el 50è aniversari de l’inici de la seva carrera musical amb una gira. Aquest gest l’havia apropat als seus fans després d’una època complicada en la qual només es parlava d’ella per la mala relació amb els fills, Kiko Rivera i Isa Pantoja. Doncs bé, sembla que no li quedaran molts diners d’aquest projecte que l’està fent viatjar per tota Espanya. Com dèiem, l’Agència Tributària vol cobrar i volen embargar una bona part del que ha guanyat en aquests concerts.

Des de Vamos a ver, el programa de Telecinco, han explicat més detalls sobre aquests problemes econòmics d’Isabel Pantoja: “S’està veient en una situació molt greu en la qual mai no s’hauria volgut veure i que mai no hagués imaginat. O pren una decisió determinant o no sé què passarà perquè aquesta és una situació límit”.

Isabel Pantoja no cobrarà res dels concerts | Europa Press

L’Agència Tributària bloquejarà els comptes d’Isabel Pantoja

“L’Agència Tributària ha fet un pas més i ara busca embargar tots els seus ingressos. És gairebé segur que no veurà ni un euro del que ha guanyat en el primer concert a Sevilla. Em pregunto si ella era coneixedora d’aquesta situació, ja que em costa pensar que hagués cantat igualment si hagués sabut que no cobraria res d’aquell concert. Només li deixaran el mínim, el 20% dels ingressos. Tota la resta anirà a parar a ells, a més a més que li bloquejaran els comptes“, expliquen.

L’única opció que li queda seria despendre’s del seu patrimoni per poder ingressar prou diners per pagar tot el que deu i quedar-se amb una mica d’efectiu. Saben que li haurien arribat a oferir 4,5 milions d’euros a canvi de la seva casa de Cantora, una opció que s’estaria plantejant encara que la venda seria difícil tenint en compte que el seu fill té el 50% de la propietat i, ara mateix, no es parlen.

Ara té per endavant tres concerts més i els col·laboradors es plantegen que, potser, els acaba cancel·lant per evitar que Hisenda es quedi amb tants diners: “No sabem si continuarà cantant perquè l’Agència Tributària guanyi diners o si preferirà suspendre’ls”.