Ana Duato: «En la escuela le decían a mi hija que yo era una ladrona»

Ana Duato ha generado titulares y titulares en los últimos años per su presunta estafa a Hacienda. La Agencia Tributaria la acusó de haber cometido unos cuantos delitos fiscales, hasta al punto que pidió más de 30 años de cárcel para ella. Aún no hay data de juicio y, por tanto, no se sabe qué acabará pasando. Sea como sea, su nombre y su reputación ya estan cerrados. Ahora, después de mucho tiempo en silencio sobre este tema, la intérprete de Cuéntame se sincera sobre la pesadilla que ha vivido por culpa de esta acusación.

Lo hace en un reportaje en Vanitatis en el que se dedica a justificarse y a lamentar que públicamente se haya dado por hecho que es culpable cuando todavía no hay sentencia. En estos últimos siete años, cree que no se le ha tratado justamente: «Ahora que ha acabado el proceso de instrucción oficial y, por fin, podemos hablar públicamente. Tengo la necesidad de aclarar las cosas porque me he sentido muy impotente y tratada muy injustamente. No soy culpable de lo que se me acusa, rotundamente no. Cuando me imputaron estos cargos me sentí incrédula, hubo un antes y un después en nuestra vida. No entendía qué pasaba porque tenía la seguridad de estar haciendo las cosas bien».

Duato califica el acoso que ha recibido como «brutal» y critica la actitud que ha mantenido la prensa: «Hacían programas en directo desde la puerta de nuestra casa. Esta es una explosión y una granada que entra en tu casa. Te sientes muy indefensa y vi que pasaba de ser una mujer querida a una mujer odiada«. Considera que la culpa ha sido del inspector, que habría dicho que ella había grabado un número determinado de episodios -el mismo que aparecía en la Wikipedia- cuando, en realidad, no eran tantos: «Ha sido un acoso tan desproporcionado por culpa de una falta de rigor».

Imanol Arias y Ana Duato han visto los nombres relacionados con una operación tributaria | Europa Press

Deja claro que cree en la justicia, pero que genera muchos problemas que los procesos se alarguen tanto en el tiempo: «Aquellos que lo ejercen, a veces, no se dan cuenta de que un proceso que tarda más de diez años al resolverse acaba siendo una condena. Mantenerme tanto tiempo acusada, a pesar de saber que Hacienda ya ha reconocido que contabilizaron mal la cuota porque contó 80 episodios que yo no había hecho es un modus operandi perverso que tiene consecuencias en mi vida familiar y profesional, que destroza oportunidades, humilla y provoca un desgaste insoportable». Tiene ganas de que acabe el juicio porque será la única manera que acabe «este tormento«.

Lo que más daño le ha hecho de todo es que esta acusación haya generado mucho follón en su familia. Cuando se hizo pública la acusación, de hecho, sus hijos solo tenían 20 y 11 años. La situación fue difícil para ellos, sobre todo para la pequeña que todavía estudiaba: «María sufrió muchísimo. No entienden que, de repente, su madre pase de ser una mujer querida a una villana. Todas las personas que venían a casa eran asediados por los periodistas. Miguel ya era mayor, pero a María le decían en el colegio que su madre era una ladrona. Tuve que cambiarla de escuela porque allí le señalaban».

Ana Duato recibe buenas noticias | Europa Press

Ana Duato reconoce que ha vivido momentos «muy desagradables» a lo largo de estos años: «Se ha hecho muy largo estar encerrados en casa. En un principio salía de casa con miedo, sobre todo cuando iba con mis hijos. Se generaban situaciones muy tensas«. ¿Cree que se le ha perdonado después de todo el odio que se generó contra ella? «Los españoles tenemos una gran virtud que es la empatía y somos capaces de percibir las injusticias. He sentido mucho su cariño durante este tiempo», suelta.