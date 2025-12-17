Abraham Mateo es uno de los jóvenes artistas que forman parte del star-system español. Muchos jóvenes han crecido bailando uno de sus temas más icónicos, Señorita, pero que también ha provocado críticas y bromas hacia el artista. Aceptar y convivir con la fama desde muy pequeño no es una tarea sencilla y el cantante andaluz sabe lo que es sufrir bullying y acoso en la escuela por el simple hecho de haber triunfado siendo tan joven. En su entrevista este martes en El Hormiguero, Abraham Mateo ha revelado que sufrió bullying cuando era pequeño por el simple hecho de ser famoso.

Abraham Mateo se sincera sobre el acoso que sufrió cuando era pequeño

¿Quién no ha bailado nunca en una fiesta al ritmo de Señorita? Abraham Mateo se convirtió en un líder de masas, sobre todo entre chicas jóvenes, que habían encontrado en el artista un nuevo ídolo musical. La canción, sin embargo, también le ha llevado a ser objeto de burlas y comentarios en las redes sociales a pesar de que ahora sea uno de los cantantes con más producción y éxitos de España. En esta conversación con Pablo Motos en el programa de las hormigas, Abraham Mateo ha recordado los peores momentos de la fama cuando era pequeño. «Había de todo. De repente tenía compañeros que me daban la espalda, que me veían firmando autógrafos a chicas que me lo pedían y de repente me criticaban, me insultaban o me hacían la vida imposible», confiesa. También es cierto que tenía amigos que continuaron a su lado a pesar de haber saltado a la fama, pero eso no es una excusa para tener que sufrir las burlas y las faltas de respeto de los compañeros por el simple hecho de convertirse en una figura pública.

Cuando la situación fue escalando, llegó un momento en que decidieron que tendría seguridad en el centro. «Vigilaban, los mismos profesores ayudaban mucho, pero yo recuerdo comprarme el bocadillo cada mañana en la cafetería del instituto y siempre en el pasillo un grupo de chicos siempre se reían de mí y mi familia, me ponían la zancadilla, me habían encerrado en el baño y no me dejaban salir hasta que no me ponía a cantar…«, ha recordado. La situación se volvió insostenible y se puso a estudiar a distancia para conseguir el título de Bachillerato.

Su confesión también ha llevado a Pablo Motos a explicar que él cuando era pequeño también había sido víctima de comentarios por ser «pelirrojo» y tener pecas. «Yo no me atreví a decirlo a mis padres, fue un amigo que lo hizo por mí, pero yo recomiendo que las personas que pasan por una experiencia así lo cuenten», confiesa el cantante. «Para mí fue un alivio enorme poder abrirme con mi familia porque tomaron medidas muy rápido«.

¿Abraham Mateo y su novia han roto?

Pocas horas después de ver la entrevista de Abraham Mateo en El Hormiguero, salió a la luz una información sobre su vida personal. El artista ha sido uno de los miembros del jurado de Operación Triunfo 2025 y parece que ahora ha sido el momento en que la información se ha hecho pública. El periodista Javi Hoyos ha informado sobre la ruptura de Abraham Mateo con su novia, Esty. El periodista del corazón explica que ya tenía esta información hacía unos días, pero ha decidido esperar a que acabe el talento musical para dar la exclusiva. «Me consta que lo han pasado muy mal».

Explica que la pareja formada por Abraham y Esty «estaban muy enamorados» e incluso el cantante había expresado su deseo de formar una familia y casarse. «Por lo que me dicen las fuentes cercanas esta relación se ha acabado y lo han pasado mal», expone el periodista. Sea como sea, el testimonio de Abraham en el programa de Antena 3 es muy necesario para dar voz a una situación que continúa ocurriendo y que es necesario explicar públicamente para erradicarlo de las aulas y los centros.