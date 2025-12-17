Abraham Mateo és un dels joves artistes que formen part de l’star-system espanyol. Molts joves s’han fet grans ballant un dels seus temes més icònics, Señorita, però que també ha provocat crítiques i bromes cap a l’artista. Acceptar i conviure amb la fama des de ben petit no és una tasca senzilla i el cantant andalús sap el que és patir bullying i assetjament a l’escola pel simple fet d’haver triomfat sent tan jove. En la seva entrevista aquest dimarts a El Hormiguero, Abraham Mateo ha revelat que va patir bullying quan era petit pel simple fet de ser famós.
Abraham Mateo se sincera sobre l’assetjament que va patir quan era petit
Qui no ha ballat mai en una festa al ritme de Señorita? Abraham Mateo es va convertir en un líder de masses, sobretot entre noies joves, que havien trobat en l’artista un nou ídol musical. La cançó, però, també l’ha portat a ser objecte de burles i comentaris a les xarxes socials malgrat que ara sigui un dels cantants amb més producció i èxits d’Espanya. En aquesta conversa amb Pablo Motos al programa de les formigues, Abraham Mateo ha recordat els pitjors moments de la fama quan era petit. “Hi havia de tot. De sobte tenia companys que em giraven l’esquena, que em veien signant autògrafs a nenes que m’ho demanaven i de sobte em criticaven, m’insultaven o em feien la vida impossible”, confessa. També és cert que tenia amics que van continuar al seu costat tot i haver saltat a la fama, però això no és una excusa per haver de patir les burles i les faltes de respecte dels companys per simple fet de convertir-se en una figura pública.
.@AbrahamMateo sufrió bullying por ser famoso tan joven #AbrahamMateoEH pic.twitter.com/ASdMNBfLHU— El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 16, 2025
Quan la situació va anar escalant, va arribar un moment en què van decidir que tindria seguretat al centre. “Vigilaven, els mateixos professors ajudaven força, però jo recordo comprar-se l’entrepà cada matí a la cafeteria de l’institut i sempre al passadís un grup de nois sempre se’n reien de mi i la meva família, em feien la traveta, m’havien tancat al lavabo i no em deixaven sortir fins que no em posava a cantar…“, ha recordat. La situació es va tornar insostenible i va posar-se a estudiar a distància per aconseguir el títol de Batxillerat.
La seva confessió també ha portat Pablo Motos ha explicat que ell quan era petit també havia estat víctima de comentaris per ser “pèl-roig” i tenir pigues. “Jo no em vaig atrevir a dir-ho als meus pares, va ser un amic que va fer-ho per mi, però jo recomano que les persones que passen per una experiència així ho expliquin”, confessa el cantant. “Per a mi va ser un alleujament enorme poder obrir-me amb la meva família perquè van prendre mesures molt ràpid“.
Abraham Mateo i la seva xicota han trencat?
Poques hores després de veure l’entrevista d’Abraham Mateo a El Hormiguero, sortia a la llum una informació sobre la seva vida personal. L’artista ha estat un dels membres del jurat d’Operación Triunfo 2025 i sembla que ara ha estat el moment en què la informació s’ha fet pública. El periodista Javi Hoyos ha informat sobre la ruptura d’Abraham Mateo amb la seva xicota, Esty. El periodista del cor explica que ja tenia aquesta informació feia uns dies, però ha decidit esperar que s’acabi el talent musical per donar l’exclusiva. “Em consta que ho han passat molt malament”.
Explica que la parella formada per Abraham i Esty “estaven molt enamorats” i fins i tot el cantant havia expressat el seu desig de formar una família i casar-se. “Pel que em diuen les fonts properes aquesta relació s’ha acabat i ho han passat malament”, exposa el periodista. Sigui com sigui, el testimoni d’Abraham al programa d’Antena 3 és molt necessari per donar veu a una situació que continua passant i que cal explicar públicament per erradicar-ho de les aules i els centres.