Los resultados de las elecciones locales del Reino Unido han catapultado al partido ultranacionalista Reform UK frente a la derrota del Partido Laborista. Los comicios elegían 5.000 concejales en más de un centenar de municipios (136). Según el escrutinio provisional, consultado por Europa Press, los laboristas han perdido el control en siete de los 37 consistorios escrutados hasta el momento.

De acuerdo con el recuento de votos, la formación liderada por el primer ministro Keir Starmer habría perdido su poder en lugares como Tameside, un municipio metropolitano de Manchester donde ha obtenido 25 escaños y ha perdido 14, mientras que Reform ha conseguido 19, según los datos recogidos por el diario The Guardian. Una situación bastante similar ha sucedido en Redditch al sur de Birmingham, donde la formación del ultra Nigel Farage ha sumado ocho concejales.

El líder del Reino Unido, Nigel Farage, asiste al lanzamiento del lema del partido para la campaña electoral local. Stefan Rousseau / PA Wire / dpa

Los datos destacan el caso de Hartlepool, una ciudad del noreste de Inglaterra, donde los laboristas y los euroescépticos han empatado con 15 concejales, después de perder seis y sumar once concejales, respectivamente. En Tamworth, en el centro del país, el partido de Starmer ha perdido un concejal, quedándose con 14, y Reform UK sube a diez, ganando nueve.

Los laboristas, sin embargo, conservan las ciudades de Reading y Plymouth, con 29 y 31 escaños, respectivamente. En el área de la capital también conservarán el municipio de Ealing, con 46 concejales, así como Hammersmith & Fulham, con 38, y Merton, donde los laboristas han obtenido 32. Oxford deja unos resultados de 20 escaños para los laboristas y 13 para los Verdes. También al sur, en Southampton, el grupo político de Starmer se queda en 24 concejales, Reform sube a ocho, y los Verdes y los Conservadores suben a seis.

En cuanto al Partido Conservador, gran perjudicado por el ascenso de la extrema derecha británica, ha sumado apoyos en detrimento de los laboristas en Wandsworth, al sur de la capital; asimismo, mantendrán el poder en Harlow y en Broxbourne.

El mismo Farage ha reconocido, en The Guardian, que los resultados dados a conocer están «superando con creces» sus expectativas, consiguiendo porcentajes «impresionantes» en lugares tradicionalmente laboristas. «Queda claro que los votantes laboristas están pasando directamente a apoyar a Reform», ha celebrado Farage, quien ha manifestado que su formación «se está abriendo paso en el ‘muro rojo’ de una manera en la que ni los encuestadores ni los expertos habían previsto».

Críticas al primer ministro, Keir Starmer

Los malos resultados de los laboristas han propiciado las primeras críticas al dirigente británico, Keir Starmer. El líder laborista en la ciudad de Hull, Daren Hale, ha pedido la dimisión del jefe del ejecutivo británico: «No deseo ningún mal a Keir Starmer, pero creo que no es la persona adecuada para el cargo que nos lleva al siguiente nivel y nos garantice los beneficios que deberíamos tener de un gobierno laborista», ha declarado en la emisora de radio BBC y ha recogido Europa Press. En la misma línea, la diputada laborista por Salford, Rebecca Long-Bailey, antigua aspirante a dirigir el Partido Laborista en 2020, ha lamentado la pérdida de un «gran número de concejales y candidatos laboristas realmente buenos» por lo que considera una estrategia deficiente a nivel nacional.

La popularidad de Starmer ha sido salpicada en los últimos meses por el caso Mandelson, por el cual se relaciona al exsecretario de empresa Peter Mandelson con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Algunos miembros del partido, como el líder laborista en Escocia, Anas Sarwar, pidieron su dimisión.