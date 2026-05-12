La presión del Partido Laborista británico sobre su líder y primer ministro del país, Keir Starmer, por sus malos resultados en las elecciones municipales, ha propiciado que el dirigente haya trasladado este martes a su gabinete la intención de seguir al frente del ejecutivo británico, según ha informado la BBC y ha recogido Europa Press.

«Como dije ayer, asumo la responsabilidad por estos resultados electorales y asumo la responsabilidad de cumplir con el cambio prometido», ha indicado Starmer en la reunión de su gobierno en Downing Street, donde también ha reconocido que las últimas horas han sido «desestabilizadoras» para su ejecutivo. A pesar de esto, ha apelado al proceso existente que posee el Partido Laborista para impugnar a un líder, el cual «no se ha activado».

Ayer, Starmer reconoció cierta «frustración» con la popularidad de su figura, pero consideró que una dimisión sumiría en un «caos» al Reino Unido, como ya sucedió en 2019 con los sucesivos cambios de liderazgo del gobierno conservador.

Primera dimisión en el gobierno laborista

Según los recuentos de los medios británicos, los diputados que piden la dimisión de Starmer se elevan a 76, cerca del mínimo de 81 necesario para iniciar un proceso de cambio de liderazgo. Hasta entonces, la ministra de descentralización, fe y comunidades, Miatta Fahnbulleh, ha dimitido por la presión interna causada por el desplome de su formación en los comicios en los que la ultraderecha de Reform Uk, liderada por Nigel Farage, ganó terreno.

ED MILIBAND, Secretario de Estado de Seguridad Energética y Net Zero y el exministro de fe, MIATTA FAHNBULLEH. Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

En la crisis entre las filas parlamentarias del laborismo, como recoge Europa Press, Sky News y la BBC coinciden en señalar que la secretaria de interior, Shabana Mahmood, ha pedido un plazo para la salida de Starmer. El primer medio suma a la responsable de exteriores, Yvette Cooper, a la oposición de Starmer dentro de su gobierno. Son dos figuras importantes, después del mismo mandatario y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves.

Aparte de estas dos miembros del gabinete que piden la salida del cargo del primer ministro, en un nivel inferior el responsable de asistencia social del ministerio de sanidad, Stephen Kinnock, cree que los miembros del gabinete podrían pedir a Starmer que dé un paso atrás en su reunión semanal de este martes por la mañana.