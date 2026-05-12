La pressió del Partit Laborista britànic al seu líder i primer ministre del país, Keir Starmer, pels seus mals resultats a les eleccions municipals, han propiciat que el dirigent hagi traslladat aquest dimarts al seu gabinet la intenció de seguir al capdavant de l’executiu britànic, segons ha informat la BBC i ha recollit Europa Press.
“Com vaig dir ahir, assumeixo la responsabilitat per aquests resultats electorals i assumeixo la responsabilitat de complir amb el canvi promès”, ha indicat Starmer en la reunió del seu govern a Downing Street, on també ha reconegut que les darreres hores han estat “desestabilitzadores” pel seu executiu. Malgrat això, ha apel·lat al procés existent que posseeix el Partit Laborista per impugnar un líder, el quan “no s’ha activat”.
Ahir, Starmer va reconèixer certa “frustració” amb la popularitat de la seva figura, però va considerar que una dimissió sumiria en un “caos” el Regne Unit, com ja va passar el 2019 amb els successius canvis de lideratge del govern conservador.
Primera dimissió al govern laborista
Segons els recomptes dels mitjans britànics, els diputats que demanen la dimissió de Starmer s’eleven als 76, prop al mínim de 81 necessari per iniciar un procés de canvi de lideratge. Fins aleshores, la ministra de descentralització, fe i comunitats, Miatta Fahnbulleh, ha dimitit per la pressió interna causada pel desplom de la seva formació en els comicis en què la ultradreta de Reform Uk, liderada per Nigel Farage, van guanyar terreny.
A la crisi entre les files parlamentàries del laborisme, com recull Europa Press, Sky News i la BBC coincideixen a assenyalar la secretària d’interior, Shabana Mahmood, ha demanat un termini per a la sortida de Starmer. El primer mitjà hi suma a la responsable d’exteriors, Yvette Cooper, a l’oposició de Starmer dins del seu govern. Són dues figures importants, després del mateix mandatari i la ministra d’Hisenda, Rachel Reeves.
A banda d’aquestes dues membres del gabinet que demanen la sortida del càrrec del primer ministre, en un nivell inferior el responsable d’assistència social del ministeri de sanitat, Stephen Kinnock, creu que els membres del gabinet podrien demanar a Starmer que faci un pas enrere en la seva reunió setmanal d’aquest dimarts al matí.