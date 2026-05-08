Els resultats de les eleccions locals del Regne Unit han catapultat el partit ultranacionalista Reform UK davant la derrota del Partit Laborista. Els comicis elegien 5.000 regidors en més d’un centenar de consistoris (136). Segons l’escrutini provisional, consultat per Europa Press, els laboristes han perdut el control en set dels 37 consistoris escrutats fins el moment.
D’acord amb el recompte dels vots, la formació liderada pel primer ministre Keir Starmer hauria perdut el seu poder a llocs com Tameside, un municipi metropolità de Manchester on ha obtingut 25 seients i n’ha perdut 14, mentre que Reform n’ha assolit 19, segons les dades recollides pel diari The Guardian. Una situació prou semblant ha succeït a Redditch al sud de Birmingham, on la formació de l’ultra Nigel Farage ha sumat vuit regidors.
Les dades destaquen el cas de Hartlepool, una ciutat del nord-est d’Anglaterra, on els laboristes i els euroescèptics han empatat amb 15 regidors, després de perdre sis i sumar onze regidors, respectivament. A Tamworth, al centre del país, el partit de Starmer ha perdut un conseller municipal, quedant-se amb 14, i Reform UK puja a deu, pujant nou.
Els laboristes, però, conserven les ciutats de Reading i Plymouth, amb 29 i 31 seients, respectivament. A l’àrea de la capital també conservaran el municipi d’Ealing, amb 46 regidors, així com Hammersmith & Fulham, amb 38, i Merton, on els laboristes n’han obtingut 32. Oxford deixa uns resultats de 20 seients pels laboristes i 13 pels Verds. També al sud, a Southampton, el grup polític de Starmer es queda en 24 regidors, Reform puja a vuit, i els Verds i els Conservadors pugen a sis.
Pel que fa al Partit Conservador, gran perjudicat per l’ascens de l’extrema dreta britànica, ha sumat suports en detriment dels laboristes a Wandsworth, al sud de la capital; així mateix, mantindran el poder a Harlow i a Broxbourne.
El mateix Farage ha reconegut, al The Guardian, que els resultats donats a conèixer estan “superant amb escreix” les seves expectatives, aconseguint percentatges “impressionants” en llocs tradicionalment laboristes. “Queda clar que els votants laboristes estan passant directament a recolzar Reform”, ha celebrat Farage, que ha manifestat que la seva formació “s’està obrint pas en el ‘mur roig’ d’una manera en què ni els enquestadors ni els experts havien previst”.
Crítiques al primer ministre, Keir Starmer
Els mals resultats dels laboristes han propiciat les primeres crítiques al dirigent britànic, Keir Starmer. El líder laborista a la ciutat de Hull, Daren Hale, ha demanat la dimissió del cap de l’executiu britànic: “No desitjo cap mal a Keir Starmer, però crec que no és la persona adequada pel càrrec que ens porta al següent nivell i ens garanteixi els beneficis que hauríem de tenir d’un govern laborista”, ha declarat a l’emissora de ràdio BBC i ha recollit Europa Press. En la mateixa línia, la diputada laborista per Salford, Rebecca Long-Bailey, antiga aspirant per dirigir el Partit Laborista el 2020, ha lamentat la pèrdua d’un “gran nombre de regidors i candidats laboristes realment bons” pel que, considera, una estratègia deficient en l’àmbit nacional.
La popularitat de Starmer ha estat esquitxada en els darrers mesos pel cas Mandelson, pel qual es relaciona l’exsecretari d’empresa Peter Mandelson amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Alguns membres del partit, com el líder laborista a Escòcia, Anas Sarwar, van demanar la seva dimissió.