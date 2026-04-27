El inicio de esta última semana de abril llega marcado por la entrada de un frente proveniente del Atlántico que barrerá el norte del Estado español y que llegará a Cataluña a lo largo de este lunes. De hecho, la llegada de estas precipitaciones al norte del territorio catalán ha hecho que desde el Servei Meteorològic de Catalunya se hayan activado los avisos de Situación Meteorológica de Peligro en hasta una decena de comarcas de todo el territorio catalán por la posible intensidad de lluvia en 30 minutos, ya que se podrían llegar a superar los 20 mm / 30 minutos en la Vall d’Aran, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, la Garrotxa y Osona.

Un umbral de peligro que se prevé que ocurra a partir de las dos de la tarde y que se extienda hasta las ocho de la noche, intervalo de tiempo en el que las precipitaciones pueden ser intensas en las comarcas del norte del país.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso por intensidad de lluvia en 30 minutos (#SMP)⚠️



▶️ Lu. 14:00 – 20:00 h

▶️ Posibilidad de precipitación > 20 mm /30 min

▶️ Grado de peligro máx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/8QnQ7mEeai — Meteocat (@meteocat) April 26, 2026

Las temperaturas vuelven a subir

A pesar de que las lluvias lleguen al interior de la mitad norte del país, en el resto del territorio el sol será el gran protagonista de la jornada y las temperaturas volverán a vivir una jornada al alza, siguiendo la tendencia de los últimos días, en los cuales las temperaturas han subido y el calor comienza a intensificarse. En cuanto a las temperaturas máximas, estas llegarán al oeste del país, donde rozarán los 30 grados en Ponent y en el interior del valle del Ebro.