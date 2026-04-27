L’inici d’aquesta darrera setmana d’abril arriba marcada per l’entrada d’un front provinent de l’Atlàntic que escombrarà el nord de l’Estat espanyol i que arribarà a Catalunya al llarg d’aquest dilluns. De fet, l’arribada d’aquestes precipitacions al nord del territori català ha fet que des del Servei Meteorològic de Catalunya s’hagin activat els avisos de Situació Meteorològica de Perill en fins a una desena de comarques de tot el territori català per la possible intensitat de pluja en 30 minuts, ja que es podrien arribar a superar els 20 mm / 30 minuts a la Vall d’Aran, al Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, la Garrotxa i Osona.
Un llindar de perill que es preveu que es produeixi a partir de les dues del migdia i que s’estengui fins a les vuit del vespre, interval de temps en el qual les precipitacions poden ser intenses a les comarques del nord del país.
⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actulitzat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts (#SMP)⚠️— Meteocat (@meteocat) April 26, 2026
▶️ Dl. 14:00 – 20:00 h
▶️ Possibilitat de precipitació > 20 mm /30 min
▶️ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/8QnQ7mEeai
Les temperatures tornen a l’alça
Malgrat que les pluges arribin a l’interior de la meitat nord del país, a la resta del territori el sol serà el gran protagonista de la jornada i les temperatures tornaran a viure una jornada a l’alça, seguint la tendència dels darrers dies, en els quals les temperatures s’han enfilat i la calor es comença a intensificar. Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes arribaran a l’oest del país, on es fregaran els 30 graus a Ponent i a l’interior de la vall de l’Ebre.
Bon dia!— Meteocat (@meteocat) April 27, 2026
Aquesta és la temperatura per començar jornada i setmana al nostre país. A més, trobem núvols a la part central de Catalunya, i és en aquesta mateixa zona on la T ha pujat respecte fa 24 hores. Pel que fa a la màxima del dia, s'espera que fregui els 30ºC a Ponent. pic.twitter.com/Yb6Kn59scY