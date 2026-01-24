Bomberos atienden cerca de 180 incidencias durante episodio de nieve

El episodio de intensas nevadas que azota Cataluña este fin de semana ha contribuido también al colapso de la movilidad, en plena crisis de Rodalies. Los Bomberos de la Generalitat han atendido 179 avisos por lluvia y nieve hasta las 4 de la tarde; con más de 60 en solo dos horas, desde las 2 del mediodía. Según ha informado el cuerpo de seguridad, la mayoría de intervenciones han correspondido a coches o autobuses atrapados por la nieve, que ha dejado capas de más de 8 centímetros en algunas partes del país. Entre las zonas afectadas, las autoridades han destacado el caso de Navès, en el Solsonès, donde una cuarentena de vehículos han quedado bloqueados por la nieve mientras circulaban por la C-462. También en Calders, en el Moianès, donde un autobús ha necesitado asistencia al quedar atravesado en la B-124; como ha sucedido en Gombrèn, en el Ripollès; donde un vehículo se ha atascado en la GI-401.

Las nevadas, de esta manera, han provocado cortes en hasta ocho carreteras en todo el Principado. Según ha informado el Servei Català de Trànsit, permanecen sin tráfico la B-221 en Montmaneu; la BV-4031 entre Castellar de n’Hug y Toses y la BV-5301 entre Montseny y Brull. En Tarragona han quedado cortadas tres vías: la T-700, entre l’Espluga de Francolí y Prades; la TV-7004 entre Ulldemolins y Vallclara y la TV-7005 en Vilanova de Prades. Se añaden, en Girona, la GI-651, entre Palau-Sator y Pals y la GIV-5201, entre Arbúcies y Viladrau.

Máquinas quitanieves, camiones y turismos atrapados en la A-2 a la altura de Fonolleres en sentido Barcelona por un accidente | Oriol Bosch (ACN)

La nieve, hacia el noreste

Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya, el episodio de nieve se mantendrá activo en las próximas horas, si bien los efectos irán disminuyendo con el tiempo. Según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya, las precipitaciones continuarán durante toda la tarde en las comarcas del noreste, donde se espera que la nieve caiga por encima de los 700 metros, y se acumulen hasta cinco centímetros -más, cabe decir, que lo que ha quedado en cotas bajas, que han sufrido acumulaciones de entre 2 y 4 centímetros-. Protección Civil, así, mantiene activada la alerta del plan Neucat, y hasta cinco comarcas han recibido la alerta de las autoridades para no circular si no es imprescindible. También se mantiene activada la alerta por vientos fuertes, probablemente hasta el domingo por la mañana, por rachas de más de 90 kilómetros por hora en varias comarcas del Pirineo y el Prepirineo, así como en el litoral Norte y parte del central, en el Camp de Tarragona y en Ponent.