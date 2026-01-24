Els Bombers atenen prop de 180 incidències en ple episodi de neu

L’episodi de nevades intenses que assalta Catalunya aquest cap de setmana ha contribuït també al col·lapse de la mobilitat, en plena crisi de Rodalies. Els Bombers de la Generalitat han atès 179 avisos per pluja i neu fins a les 4 de la tarda; amb més de 60 en només dues hores, des de les 2 del migdia. Segons ha informat el cos de seguretat, la majoria d’intervencions han correspost a cotxes o autobusos atrapats per la neu, que ha deixat capes de més de 8 centímetres en algunes parts del país. Entre les zones afectades, les autoritats han destacat el cas de Navès, al Solsonès, a on una quarantena de vehicles han quedat bloquejats per la neu mentre circulaven per la C-462. També a Calders, al Moianès, a on un autobús ha necessitat assistència en quedar travessat a la B-124; com s’han trobat a Gombrèn, al Ripollès; a on un vehicle s’ha encallat a la GI-401.
Les nevades, d’aquesta manera, han provocat els talls de fins a vuit carreteres a tot el Principat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, romanen sense trànsit la B-221 a Montmaneu; la BV-4031 entre Castellar de n’Hug i Toses i la BV-5301 entre Montseny i Brull. A Tarragona han quedat tallades tres vies: la T-700, entre l’Espluga de Francolí i Prades; la TV-7004 entre Ulldemolins i Vallclara i la TV-7005 a Vilanova de Prades. S’hi afegeixen, a Girona, la GI-651, entre Palau-Sator i Pals i la GIV-5201, entre Arbúcies Viladrau.
La neu, cap al nord-est
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, l’episodi de neu es mantindrà actiu en les pròximes hores, si bé els efectes aniran rebaixant-se amb les hores. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions continuaran durant tota la tarda a les comarques del nord-est, a on s’espera que la neu caigui per sobre dels 700 metres, i s’acumulin fins a cinc centímetres -més, val a dir, que el que s’ha quedat a cotes baixes, que han patit acumulacions d’entre 2 i 4 centímetres-. Protecció Civil, així, manté activada l’alerta del pla Neucat, i fins a cinc comarques han rebut l’alerta de les autoritats per no circular si no és imprescindible. També es manté activada l’alerta per vents forts, probablement fins diumenge al matí, per ratxes de més de 90 quilòmetres per hora a diverses comarques del Pirineu i el Prepirineu, així com al litoral Nord i part del central, al Camp de Tarragona i a Ponent.