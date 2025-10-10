Activada la alerta por fuertes lluvias en al menos cuatro comarcas catalanas

Nueva tanda de lluvias en Cataluña. El Departamento de Protección Civil de la Generalitat ha activado este viernes por la tarde la fase de alerta del plan Inuncat por la previsión de intensidad y acumulación de lluvias en hasta tres comarcas catalanas. Según el aviso del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), el episodio por intensidad de lluvias comenzará la mañana del sábado y se prolongará hasta la madrugada del domingo, afectando principalmente las Terres de l’Ebre. En algunos casos, las precipitaciones podrán ser localmente torrenciales, por lo que podría haber crecimientos repentinos de barrancos, rieras y torrentes.

La previsión del Meteocat indica que se podría alcanzar el umbral de 40 l/m² en 30 minutos, principalmente en el Baix Ebre y Montsià, a partir del mediodía del sábado y hasta la mañana del domingo. Las comarcas del Ebro también serán las más afectadas por la previsión de acumulación de lluvia (100 l/m² en 24 horas). A partir del domingo por la mañana, se espera que disminuya la intensidad de las lluvias, que se extenderán hasta la tarde también en el litoral del sur y del centro de Cataluña.

#ProteccióCivil activem en ALERTA el pla #INUNCAT per la previsió de pluja intensa demà i diumenge al sud de Catalunya



➡️ Es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts a les Terres de l’Ebre i els xàfecs aniran acompanyats de tempesta



Més ℹ️

Evitar acercarse a zonas inundables

Ante la activación del plan Inuncat en fase de alerta, Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. Se recomienda evitar cruzar ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables. Los gestores de cuencas (Agencia Catalana del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la del Júcar) han informado que intensificarán la vigilancia ante las previsiones adversas y la posibilidad de crecidas repentinas en torrentes y barrancos, sobre todo en la zona del Ebro.