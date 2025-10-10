Activada l’alerta per pluges fortes en almenys quatre comarques catalanes

Nova tongada de pluges a Catalunya. El Departament de Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres a la tarda la fase d’alerta del pla Inuncat per la previsió d’intensitat i acumulació de pluges en fins a tres comarques catalanes. Segons l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’episodi per intensitat de pluges començarà al matí de dissabte i s’allargarà fins a la matinada de diumenge, tot afectant principalment les Terres de l’Ebre. En alguns casos, les precipitacions podran ser localment torrencials, per la qual cosa hi podria haver creixements sobtats de barrancs, rieres i torrents.
La previsió del Meteocat indica que es podria arribar al llindar de 40 l/m² en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i Montsià, a partir del migdia de dissabte i fins al matí de diumenge. Les comarques de l’Ebre també seran les més afectades per la previsió d’acumulació de pluja (100 l/m² en 24 hores). A partir de diumenge al matí, s’espera que disminueixi la intensitat de les pluges, que s’estendran fins a la tarda també al litoral del sud i del centre de Catalunya.
Evitar acostar-se a zones inundables
Davant l’activació del pla Inuncat en fase d’alerta, Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa. Demana evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables. Els gestors de conques (Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la del Xúquer) han informat que faran una intensificació de la vigilància davant les previsions adverses i la possibilitat de crescudes sobtades en torrents i barrancs sobretot a la zona de l’Ebre.