Muere la icónica cantante Tina Turner a los 83 años

El mundo del rock’n’roll está de luto. La icónica cantante Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años, como ha confirmado su representante a las agencias de noticias internacionales. La reina del rock y del soul, ganadora de 12 Premios Grammy, ha muerto pacíficamente en su casa a Küsnacht, en Suiza, después de una larga enfermedad. “El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, ha detallado el portavoz. Tina Turner es una de las estrellas más grandes de todos los tiempos y ha dejado grandes éxitos como What’s Love Got to Do with It, Acid Queen, The Best y Be Tender with Me Baby.

«Tina Turner ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich (Suiza), así lo anunciaba el representante de la cantante este anochecer. De nacionalidad suiza y origen estadounidense, su nombre original es Anna Mae Bullock y nació en Tennessee (EE. UU.) el 26 de noviembre de 1939.

Más de cinco décadas de trayectoria

La carrera de Turner arranca en los años 50 cuando, junto con su marido, Ike Turne, se dedican al rythm’n’blues. A pesar de que esta etapa fue todo un éxito, el artista triunfa cuando pone en marcha su carrera como solista tres décadas después, hacia el 1980. Después de una carrera artística de 54 años en que ha sido cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa, Turner se retiró del escenario y de la música el 2013, cuando tenía 73 años. El 2021, la cantante publicó sus memorias, La felicidad nace de ti, qué relata su vida, que no ha sido nunca fácil. «La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio queriendo, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades», así empieza la obra.

Se divorció de Ike Turner el 1978, después de 16 años de matrimonio que fueron una pesadilla para la artista, con palizas y violaciones. Tina Turner superó todas las adversidades y, durante más de cinco décadas, se consolidó como una estrella del rock y el blues, en lo referente a todo el mundo. Creó su propio estilo y se convirtió en una guía para otras muchas cantantes negras del rock.